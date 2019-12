Günzburger Geschichtsforum beleuchtet Entwicklung der Landwirtschaft von 1945 bis 1975: „Daß Bauer bleiben kann, wer Bauer bleiben will“

Im Rahmen des Günzburger Geschichtsforums von Stadt Günzburg, VHS und Historischem Verein Günzburg führte Museumsleiter und Stadtarchivar Dr. Raphael Gerhardt in die Entwicklung der bayerischen Landwirtschaft von 1945 bis 1975 ein und schilderte die vielfältigen Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung und des bayerischen Landwirtschaftsministeriums den sogenannten Nährstand in diesem Prozess zu begleiten und zu unterstützen. Basis des Vortrags von Dr. Raphael Gerhardt war seine vor kurzem im C. H. Beck-Verlag München erschienene Dissertation mit dem Titel „Agrarmodernisierung und europäische Integration“. Der 1. Vorsitzende des Historischen Vereins Stefan Baisch dankte dem Referenten für seine Ausführungen auch im Hinblick auf die vielen lokalen Bezüge im Vortrag aus Landkreis und Stadt Günzburg.