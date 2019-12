Anzeige

Günzburg:Einmündung in den Lohnholzweg wird für Verkehrssicherheit gesperrt

Günzburg. Bereits seit 2014 ist der Lohnholzweg im Stadtteil Reisensburg für Kraftfahrzeuge, ausgenommen dem landwirtschaftlichen Verkehr, gesperrt. Grund ist, dass an der Einmündung in die Staatsstraße 2028 vermehrt Unfälle passierten. Als Durchfahrtssperre diente eine Schranke. Nachdem diese nicht zuverlässig geschlossen wurde und die gewünschte Verkehrssicherheit damit nicht eintrat, folgt nun die Straßensperrung mit baulichen Mitteln. Diese wird je nach Witterung zwischen dem 17. und 20. Dezember eingerichtet.



Die verkehrssichere Einfahrt in die St 2028 ist über den parallel zum Lohnholzweg verlaufenden „Judenweg“ gesichert. Dort ist auch eine Linksabbiegespur vorhanden.



Die Vertreter der Regierung von Schwaben und der Zentralstelle für Verkehrssicherheit haben der Unfallkommission einen Prüfauftrag zur baulichen Schließung des Knotenpunktes gegeben. Die Unfallkommission, die sich aus dem Staatlichen Bauamt Krumbach, der Polizei Günzburg und der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Günzburg zusammensetzt, hat die Aufgabe, Verkehrsunfälle an offensichtlich unfallbegünstigenden Straßenbereichen zu bekämpfen und Unfallhäufungen zu beseitigen.

