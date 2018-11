Anzeige

Günzburg:Der Seniorenbeirat informiert

Vorsorge-/ Generalvollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung u.a. - unter diesem Titel führt der Seniorenbeirat der Stadt Günzburg am Donnerstag, den 22. November 2018 ab 14.00 Uhr im Forum am Hofgarten, Jahnstr. 2 in Günzburg eine Informationsveranstaltung durch. Ab 15 Uhr wird Iris Gross, Richterin am Amtsgericht Günzburg zu diesem anspruchsvollen Thema referieren. Fragen wie „Vorsorgevollmacht statt Betreuung?“ oder „Wer braucht was für wen und wann?“ werden dabei beantwortet. Die Vizedirektorin des Amtsgerichts wird aber auch für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Bereits ab 14 Uhr lädt der Seniorenbeirat die Teilnehmer der Veranstaltung zu Kaffee und Kuchen ein. Der Eintritt ist frei.

Gefällt mir