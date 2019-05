Günzburg:Bauarbeiten für die Polleranlagen am Marktplatz beginnen Fußgängerzone auf dem Marktplatz wird mit automatischen Pollern geschützt

Am Mittwoch, den 8.Mai, beginnen zunächst die Stadtwerke Günzburg KU damit, eine alte Wasserleitung im Bereich der Zufahrt von der Dillinger Straße auf einer Länge von etwa 15m auszuwechseln. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Samstag, 11.Mai. In diesem Zeitraum ist die östliche Zufahrt zum Marktplatz voll gesperrt.Danach folgen ab 13. Mai die Baumaßnahmen für die Polleranlage an der Zufahrt von der Dillinger Straße. Der Baubereich ist für Fahrzeuge voll gesperrt. Damit der Wochenmarkt wie gewohnt stattfinden kann, werden die Bauarbeiten dienstags auf das Nötigste beschränkt. Die Zufahrt für die Marktbeschickung ist über die Dillinger Straße offen. Im Anschluss daran erfolgt die Herstellung der Polleranlage auf Höhe der Bushaltestelle beim Marktplatzbrunnen.Eine Marktplatzzufahrt (West oder Ost) bleibt immer möglich. Es ist mit Einschränkungen, bzw. Umwegen insbesondere für große Lieferfahrzeuge zu rechnen. Die Arbeiten dauern in Abhängigkeit von der Wetterlage voraussichtlich bis Ende Juni.Der Stadtbus hält im gesamten Bauzeitraum an der „Ersatzhaltestelle“ Dillinger Berg. Die Müllabfuhr im Altstadtbereich erfolgt wie gewohnt. Die Baustellenzeiten werden darauf abgestimmt.