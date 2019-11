„Fridays for Future“ im Günzburger Rathaus Oberbürgermeister Jauernig lud Vertreter ein

„Ich bedanke mich herzlich für euer Tun, euer Mitdenken, eure Anregungen. Ihr seid unsere Zukunft, für euch zu sorgen ist unser Auftrag und den nehmen wir in Günzburg ernst“, schloss Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die fast zweistündige Besprechung mit vier Vertretern von „Fridays for Future“ und zwei elterlichen Begleitern.Oberbürgermeister Jauernig lud die jungen Menschen ein, an einer nachhaltigen Stadt mitzuwirken. So soll sich nach Vorschlag von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig der nächste Stadtrat in seine Geschäftsordnung einen Klimaschutzbeirat schreiben. Aktivisten von „Fridays for Future“, Mitglieder des Stadtrats sowie der Agenda 21, Vertreter von Schulen, Handel und Stadtverwaltung sollen darin gemeinsam für ein klimafreundliches Günzburg arbeiten.Zuvor wurde intensiv diskutiert. „Fridays for Future“ lobte die bestehenden Bemühungen der Stadt Günzburg, klimafreundlich zu agieren. Oberbürgermeister Jauernig stellte die Förderprogramme, wie z.B. für nachhaltiges Bauen vor, ebenso die Pläne der Stadtentwicklung, der Fahrradstadt, der energieautarkeren sowie plastikfreien Stadt und die zahlreichen Beratungsangebote (Energieberatung, Check dein Dach).Doch brachten die Jugendlichen auch etliche Forderungen mit ins Rathaus. Den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bewerteten die Aktivisten als ungenügend: zu teuer, zu schlecht getaktet und zu wenig Haltestellen. Oberbürgermeister Jauernig stimmte den Schülern zu: „Der ÖPNV muss im Landkreis ganz neu gedacht werden. Wenn wir Kraftfahrzeuge reduzieren wollen, müssen wir attraktive Alternativen schaffen. Als kommunaler Wahlbeamter und als Mitglied des Kreistages werde ich mich dafür einsetzen.“ Jauernig sicherte zu, Mitfahr-Apps für die Stadt sowie den Landkreis zu prüfen. In der Kapuzinergasse baut die Stadtverwaltung über den Winter neue überdachte und sichere Fahrradstellplätze. Ein Vorschlag des Viererteams soll gleich im Advent gelten: nicht nur kostenlos parken an den Adventssamstagen, sondern auch kostenlos Stadtbus fahren.Im Bereich „regenerative Energien“ regten die Vertreter u.a. an, Dach- bzw. Fassadenbegrünung bei Neubauten zu bezuschussen. Das zu prüfen und auszuarbeiten könne Aufgabe für den Klimaschutzbeirat werden. Den geforderten Ökostrom für alle öffentlichen Gebäude bezieht die Stadt Günzburg bereits seit 2012, erläuterte Klimaschutzmanager Roman Holl.Wichtiger Baustein für ein klimafreundliches Handeln ist es, Müll zu vermeiden und Ressourcen einzusparen. In diesem Punkt waren sich alle Gesprächsteilnehmer einig. „Als Kommune haben wir leider keine rechtliche Handhabe, Plastik in der Gastronomie zu verbieten. Hier ist der Gesetzgeber gefordert“, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. „Bei unseren städtischen Veranstaltungen ist Einweggeschirr aus Plastik bereits verboten“, so Jauernig weiter. 13 Gastronomen schlossen sich im Sommer zu „#GZplastikfrei“ zusammen und befüllen mitgebrachte Mehrwegbecher in ihren Lokalen. Im nächsten Schritt soll darauf aufmerksam gemacht werden, mitgebrachte Dosen befüllen zu lassen. Die Idee, ein Günzburger Klimaschutzsiegel einzuführen, die Gaststätten und Lebensmittelgeschäfte auszeichnet, die beispielsweise unverpackte Lebensmittel verkaufen, mitgebrachte Behältnisse füllen, regionale Produkte verkaufen, war ebenfalls eine Forderung von „Fridays for Future“. Momentan laufe dies im Stadtgebiet über die Plakette von „#GZplastikfrei“, erklärte Umweltfachkraft Christine Hengeler. Die „Fridays for Future“-Forderungen nach dem alleinigen Angebot von Bio-Fleisch auf städtischen Veranstaltungen sowie Verzicht auf Produkte mit Palmöl, sollen reflektiert werden.Der naturnahe Ausbau von Grünflächen und Parkanlagen steht auf der Tagesordnung der Stadtverwaltung. Um diese auszuzeichnen und zu erklären, wurden spezielle Schilder angefertigt. „Naturschutz ist eine gesellschaftliche Aufgabe, hier sind alle gefordert, sich einzubringen, ob mit einer kleinen Nisthilfe auf dem Balkon oder mit einem naturnah bewirtschafteten Garten. Wir neigen dazu, den Schwarzen Peter hin- und herzuschieben, müssen aber als Gesellschaft einsehen, dass von uns allen ein Beitrag zum Artenschutz zu leisten ist“, gibt sich der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig überzeugt. Ein paar Beispiele, die in Günzburg in den letzten Jahren umgesetzt wurden, verdeutlichen, welche Möglichkeiten im öffentlichen Grün stecken: So wurde „Am mittleren Stadtbach“ die „Königsfläche“ zwischen Radweg und Straße auf dem Tunnel mit Blumenzwiebeln bestückt, die vom zeitigen Frühjahr weg bis Juni blühen. Danach übernehmen die Arten der Blumenwiese die Regie und sorgen so für ein stets vorhandenes Nahrungsangebot, gemäht wird ein- bis zweimal im Jahr. Wichtig ist, dass auch Zeit für das Abblühen und Reifen der Samen ist. Eine sehr insektenfreundliche Kombination ist natürlich Obstbaum und Blumenwiese, so in Deffingen an der Nordstraße oder am Ortseingang von Nornheim verwirklicht. Hier dürfen auch mal Brennnesseln wachsen, die verschiedenen Arten sind übrigens Nahrungspflanze für ungefähr 50 Schmetterlingsarten. Diese Philosophie wird auch an den städtischen Schulen gelebt. Im Pausenhof der Maria-Theresia-Mittelschule wurden die Ziersträucher der Kategorie ‚steriles Grün‘ entfernt und mit Beerenobst, Kräutern und Säulenobst ersetzt.