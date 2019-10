Anzeige

Freie Plätze bei der Veranstaltung: „Erfolgsfaktor – Psychische Gesundheit in Ihrem Unternehmen oder Betrieb“

Die Gesundheitsregionplus Landkreis Günzburg organisiert am 24. Oktober 2019 eine Informationsveranstaltung zum Thema „Erfolgsfaktor – Psychische Gesundheit in Ihrem Unternehmen oder Betrieb“.



Interessenten, die an der Veranstaltung im Forum am Hofgarten in Günzburg teilnehmen möchten, können sich bis zum 10. Oktober 2019 bei der Geschäftsstelle der Gesundheitsregionplus anmelden.

Die Einladung richtet sich insbesondere an Firmeninhaber und Selbständige sowie an Geschäftsführer, Betriebs- und Personalräte.



Laut Prof. Dr. Stephan Gronwald, Dekan der Fakultät für angewandte Gesundheitswissenschaften der Technischen Hochschule Deggendorf werden wir „uns zukünftig mit immer neueren Formen der Arbeitsgestaltung auseinandersetzen müssen – Stichwort: New Work. In vielen Branchen und Tätigkeiten wird es möglich sein, von überall aus zu arbeiten und auch zu jeder Zeit.“

Doch was bedeutet dies für Unternehmen und Betriebe und welche Folgen hat die neuen Arbeitswelt auf die psychische Gesundheit?

Dies wird Prof. Gronwald in seinem Vortrag „Psychische Gesundheit als Erfolgsfaktor“ eruieren. Im Anschluss wird er gemeinsam mit den Anwesenden diskutieren, warum das Thema psychische Gesundheit in der Arbeitswelt zunehmend in den Vordergrund rückt und welche entscheidende Rolle das Betriebliche Gesundheitsmanagement hierbei spielt.



Info:

Interessierte an der Veranstaltung erhalten alle Informationen auf der Homepage der Gesundheitsregionplus Landkreis Günzburg, gesundheit-.landkreis-guenzburg.de oder bei Carolin Blank, Leiterin der Geschäftsstelle der Gesundheitsregionplus Landkreis Günzburg (08221 95 – 740, E-Mail: GesundheitsregionPlus@landkreis-guenzburg.de

