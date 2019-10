Erster Günzburger Fotokalender erscheint Ab der Bürgerversammlung in der Tourist-Information erhältlich

Das verschneite Reisensburg, der Osterbrunnen am Marktplatz, Sommer im schwäbischen Donaumoos oder das Volksfest im August – all das und noch mehr wunderschöne Plätze und Szenen sind im Fotokalender abgebildet. Eine Jury reduzierte über 120 eingereichte Bilder auf 30 Stück. Aus diesen wählten Bürger per Facebook und Mail zwölf Fotos in den Kalender. „Es freut uns, dass wir aus allen Altersschichten Aufnahmen erhalten haben und sogar aus Berlin wurde uns ein Bild geschickt“, erzählt Pressesprecherin Julia Ehrlich. Das Medienzentrum Günzburg gestaltete und druckte den Kalender.„Unser Günzburg ist einfach schön und genau das zeigt der Kalender. Dabei sind nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten, wie z.B. der Kuhturm abgedruckt, sondern auch versteckte Plätze“, erklärt die Leiterin der Tourist-Information, Anja Hauke. Dort und auf der Bürgerversammlung gibt es den Kalender ab dem 9. November zu kaufen. Die TouristInformation hat Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Unter https://wir-inguenzburg.de/vendors/tourist-informa... kann der Kalender auch versandkostenfrei bestellt werden.Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bedankt sich für alle Einsendungen, die diesem Kalender seinen einzigartigen Charakter verleihen und sagt im Voraus: „Allen Käufern gilt mein Dank, weil sie mit dem Kauf zwei ganz wichtige Stiftungen unterstützen, die Menschen vor Ort in schwierigen Situationen zur Seite stehen“.