Eröffnung des neuen Wertstoffhofs Offingen

Der neue Wertstoffhof in Offingen öffnet am Freitag, 27. September 2019 erstmals um 14.00 Uhr in der Rappenwörthstraße 14, seine Pforten für die Anlieferung von Wertstoffen.



Der Wertstoffhof hat freitags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und samstags von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet.

Zusätzlich ist von März bis Oktober mittwochs von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

