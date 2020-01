Anzeige

Einladung zum Alleinerziehenden-Treff mit Kinderbetreuung in Günzburg

Die Beratungsstelle für Alleinerziehende des Landkreises Günzburg lädt alle alleinerziehenden Eltern zum nächsten Alleinerziehenden-Treff mit Kinderbetreuung in Günzburg am Samstag, 18. Januar 2020 um 15:30 Uhr ein. Die Veranstaltung findet im Glashaus der Bezirk-Schwaben-Stiftung, Ludwig-Heilmeyer-Straße in Günzburg statt.

Für die Kinder gibt es wieder eine Betreuung mit vielfältigen Aktivitäten.





Der Alleinerziehenden-Treff ist ein Ort für Gespräche, Orientierung und Kontakte. Bei den Treffen können die Teilnehmerinnen gegenseitig von ihren Erfahrungen, Hilfestellungen und Anregungen profitieren und sich zu „brennenden Fragen“ bei fachkundigen Referenten informieren.



Der Treff findet einmal im Monat immer samstags im Glashaus der Bezirk-Schwaben-Stiftung, Ludwig-Heilmeyer-Straße in Günzburg statt. Eine Anmeldung zum Alleinerziehenden-Treff ist nicht notwendig.

Die komplette Terminübersicht für das Jahr 2020 ist unter www.familie.landkreis-guenzburg.de im Familienportal des Landkreises nachzulesen.

Gefällt mir