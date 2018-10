Ein halbes Gramm für den guten Zweck.-Neue Briefmarke für die Radio 7 Drachenkinder vorgestellt

5 Cent von jedem verkauften Exemplar gehen an kranke, traumatisierte und behinderte Kinder. Ab sofort gibt es die Drachenkinder-Briefmarke bei über 300 Verkaufsstellen der privaten Postdienstleister Südmail, Südwest Mail und Ostalb Mail.„Ich freue mich sehr, dass ich bereits zum dritten Mal diese tolle Briefmarke enthüllen durften“, so Minister Lucha am Samstag in Ravensburg „wir werden sie wieder für die Weihnachtspost des Ministeriums verwenden und ich hoffe, dass viele Firmen und Privatpersonen unserem Beispiel folgen.“ Ein Wunsch, der in Erfüllung gehen dürfte, denn die Briefmarke kommt an. „Im vergangenen Jahr konnten wir gemeinsam eine halbe Million davon verkaufen und 25.000 Euro an die Drachenkinder spenden“, weiß Thomas Reiter, Geschäftsführer bei Südmail „unser Ziel ist es, das nochmal zu überbieten.“Freuen würde sich darüber natürlich auch Ursula Schuhmacher, die Leiterin der Drachenkinder. Zum einen sei es wunderbar, dass dieses bunte Stück Papier die Idee der Drachenkinder nach außen trage, zum anderen könne man mit den Spendengeldern Vieles bewegen. „Seit Bestehen unserer Aktion haben wir mit mehr als sechs Millionen Euro rund 2.000 Familien, Einrichtungen und Projekte in unserem Sendegebiet unterstützt“, so Schuhmacher. Da wird mal ein neuer Außenlift für einen gehbehinderten Jungen finanziert, mal ein spezielles Fahrrad für die 11-jährige Carla, die dadurch endlich mobiler ist und eine ganz neue Lebensqualität erfährt. „Unsere Unterstützung ist sehr breit ausgelegt, das Gremium trifft die Entscheidungen aufgrund der eingereichten Unterlagen, wie Arztberichte und Ablehnungsbescheide der Krankenkassen“, erklärt Ursula Schuhmacher das Procedere „wir wollen schnell und unbürokratisch helfen.“Die Drachenkinder-Briefmarke 2018 kostet wie gehabt 65 Cent. Mit ihr können Standardbriefe über die Briefkästen der drei Postdienstleister bundesweit verschickt werden.