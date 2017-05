Anzeige

Eigener Probeunterricht am Mindeltal-Gymnasium und der Mindeltal-Realschule Jettingen-Scheppach

Das Mindeltal-Gymnasium und die Mindeltal-Realschule, Hauptstraße 240, 89343 Jettingen-Scheppach bieten in den Pfingstferien vom 6.-8. Juni 2017 einen schulinternen Probeunterricht zur Aufnahme an das Gymnasium und die Realschule an. Der Probeunterricht richtet sich im speziellen an Schülerinnen und Schüler, die sich neben dem regulären Unterricht der Realschule und des Gymnasiums mit besonderen individuellen Fördermaßnahmen, Zusatzunterricht, Wochenend- und Ferienkursen und einem breiten Nachhilfeangebot die Chance auf den Realschulabschluss oder das Abitur eröffnen wollen. Die Schulleitungen der beiden Schulen stehen zur Beratung nach individueller Terminvereinbarung unter Telefon: 08225/30770-0 zur Verfügung. Um Anmeldung für den Probeunterricht wird bis spätestens Freitag, 02.06.2017, 12 Uhr im Sekretariat gebeten.

Gefällt mir