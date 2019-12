Ehrung Dienstjubilare im Günzburger Landratsamt

Es sei ihm wichtig, so der Landrat, einmal persönlich Danke sagen zu können. Obwohl der Landkreis knapp 1.900 Beschäftigte zählt, liegt ihm das persönliche Ge-spräch mit den Mitarbeitern am Herzen, betonte Hafner in seiner Festansprache. Er sehe sehr wohl, so der Landkreischef, dass er eine zuverlässige und engagierte Belegschaft habe, auf die er jederzeit vertrauen könne. Der Öffentliche Dienst steht wie kaum ein anderer Bereich im Fokus der Öffentlichkeit. Deshalb appellierte der Landrat an seine Jubilare: „Fragen sie im Zweifelsfall nicht nach Zuständigkeit, sondern bemühen sie sich zu helfen.“Landrat Hafner dankte den Jubilaren für ihren langjährigen Einsatz, überreichte die Jubiläumsurkunden mit einem kleinen Präsent und lud anschließenden zu einem gemeinsamen Mittagessen ein.