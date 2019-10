Anzeige

„Demenz und Parkinson“ sind Thema im Demenz-Cafè

Das Demenz-Cafè Krumbach bietet am Dienstag, 5. November 2019 ab 14:30 Uhr im Speisesaal der Kreisklinik Krumbach einen Vortrag zum Thema „Demenz und Parkinson“ an. Referentin ist Dr. Anneliese Hösch, Leitende Oberärztin und Geriaterin in der Kreisklinik Krumbach. Es besteht nach Anmeldung auch die Möglichkeit, seinen demenzkranken Angehörigen in dieser Zeit von geschulten Helferinnen betreuen zu lassen.



Nähere Informationen zum „Demenz-Cafè erteilen die Fachstelle für pflegende Angehörige im Landratsamtes Günzburg, Regina Schütz, unter der Tel. Nr. 08221/95-224, die Kreisklinik Krumbach, Christine Rau unter der Tel.-Nr. 08282/95-343 und die Ökumenische Hospizinitiative Krumbach, Monika Drexler unter der Tel.-Nr. 0173/

19 32 390.

