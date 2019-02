Bitte Wählen! Die Günzburger Senioren wählen bis zum 8. Februar ihre Vertretung

Die Wahlveranstaltung am 30. Januar im Forum am Hofgarten war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Günzburger Senioren wollten sich über die Kandidaten informieren und die Chance zur Wahl gleich nutzen.Bereits zum vierten Mal sind die Günzburger Senioren aufgerufen, ihre Vertretung in der Kreisstadt zu wählen. Das demokratische Verfahren ist nicht selbstverständlich. In vielen Kommunen Bayerns wird die Seniorenvertretung durch das Gemeinde- oder Stadtratsgremium bestimmt oder es findet eine Entsendung von Vertretern der örtlichen Sozialeinrichtungen statt. Die Aufgabenstellung des Seniorenbeirates der Stadt Günzburg ist im Paragraf 1 der vom Stadtrat 2009 beschlossenen Satzung geregelt: „Der Seniorenbeirat berät den Stadtrat und die Verwaltung im gesamten Bereich der Seniorenarbeit in Günzburg.“