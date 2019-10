Bewerbungszeitraum für den „Tag der offenen Gartentür“ verlängert

Gartenbesitzer im Landkreis Günzburg, die sich an der Aktion 2020 beteiligen möchten, können sich bis 15. November bei den Kreisfachberaterinnen für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Günzburg, Tel. 08221/ 95 752 oder 95 753, um eine Teilnahme bewerben.Die Aktion bietet neben einem vielseitigen und abwechslungsreichen Angebot an Blumen-, Gemüse- und Kräutergärten eine attraktive Plattform zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch für Gartenfreunde.Veranstalter dieser Aktion sind, wie in den vergangenen Jahren der Schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis-, Stadt- und Ortsvereinen, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg und die Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern.