Anzeige

Baumfällungen im Löwenbrunnenweg notwendig

Günzburg. Eine Überprüfung des Baumbestands brachte leider zu Tage, dass drei Bäume in der Parkanlage am Löwenbrunnenweg aufgrund von Pilzbefall, bzw. Bruchgefahr gefällt werden müssen. Die Arbeiten werden voraussichtlich in der Kalenderwoche 45 durchgeführt. In diesem Zeitraum wird die Dillinger Straße für zwei Tage gesperrt.



Eine Ersatzpflanzung ist noch dieses Jahr vorgesehen.

Gefällt mir