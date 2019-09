Anzeige

AREALpro Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Landkreis Günzburg

Verbandsversammlung AREALpro tagt im Landratsamt



Die nächste Verbandsversammlung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Landkreis Günzburg (AREALpro) findet am Dienstag, 8. Oktober 2019 um 08.30 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Günzburg, statt. Im Rahmen der Sitzung wird über das Planfeststellungsverfahren für den Anschluss des Gaskraftwerkes an das Gastransportnetz berichtet.



Info:



Tagesordnung



Öffentlicher Teil:



1. Bekanntgaben



2. Information zum Planfeststellungsverfahren durch die Regierung von Schwaben (Gz. RvS-SG21-3321.1-79/4) für den Anschluss des Gaskraftwerkes Leipheim an das Gastransportnetz durch den Neubau einer Gasanschlussleitung der Gaskraftwerk Leipheim GmbH & Co. KG (GKL)



3. Beschluss zur Bestellung der Geschäftsleiterin



4. Sonstiges





Im Anschluss daran findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

