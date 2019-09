Anzeige

Zum Tag der Deutschen Einheit kommt Ex-Staatsminister von Waldenfels als Gast

30 Jahre liegt die Maueröffnung nun zurück. 30 Jahre, die uns in ganz unterschiedlicher Weise berührt, mitgenommen oder gar erregt haben, je nachdem, wie jeder einzelne sie erlebt hat, ob sie Gutes gebracht und schöne Begegnungen ermöglicht haben, oder ob sie eher als schwierig erlebt wurden. „In jedem Fall ein Grund, dass wir den Tag der Deutschen Einheit als unseren Nationalfeiertag, der dieses Ereignis im Blick hat, erneut auf besondere Weise würdigen.“, betont Ruth Niemetz, Ortsvorsitzende der CSU Günzburg und Dritte Bürgermeisterin. Und wer wäre da geeigneter, als ein Zeitzeuge des damaligen Geschehens.



So kommt in diesem Jahr der Gast Staatsminister a. D. Dr. Georg von Waldenfels, der vor 30 Jahren, also zum Zeitpunkt des Mauerfalls, Bayerischer Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten war. Er hat die Monate vor und nach dem Mauerfall in politischer Verantwortung hautnah miterlebt und spricht als Zeitzeuge über „Der Mauerfall vor 30 Jahren – Rückblick und Ausblick“



Dazu laden sehr herzlich Alfred Sauter für den CSU Kreisverband und Ruth Niemetz für den Ortsverband Günzburg gemeinsam zu einer Feierstunde am 03.10. um 10.30 Uhr in den Rokokosaal Günzburg ein. „Von allen politischen Gruppierungen im Landkreis sind wir die einzigen, die diesen Tag überhaupt öffentlich würdigen – und zwar persönlich face to face und nicht einfach anonym im Netz.“, so der Ortsverband. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei.

