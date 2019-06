Vergewaltiger einer 11-Jährigen festgenommen - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zum schnellen Fahndungserfolg der Münchner Polizei

. Damit können die besorgten Münchner Bürgerinnen und Bürger wieder aufatmen." Besonders die akribische Spurensuche am Tatort und der Abgleich in der DNA-Datenbank haben zur schnellen Täterermittlung beigetragen. "Auf die Münchner Polizei ist Verlass", fasste der Minister zusammen. Jetzt seien die Ermittler am Zug, die genauen Hintergründe der Tat schnellstmöglich aufzuklären.Wie Herrmann betonte, geht ihm insbesondere das Schicksal des 11-jährigen Opfers sehr nahe: "Auch wenn die körperlichen Verletzungen schnell verheilen werden: Die seelischen Wunden, die eine solch fürchterliche Tat reißen kann, sind um ein Vielfaches schlimmer." Der Innenminister hofft, dass sich die 11‑Jährige bestmöglich von dem schrecklichen Ereignis erholen wird.