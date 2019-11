"Mieterticket plus" soll Verkehr und Parkplätze in Städten und Gemeinden einsparen

Der Verkehrsminister sieht darin ein großes Potential, mehr Menschen für den ÖPNV und auch neue Mobilitätsformen zu begeistern. Ziel ist es, dabei gleichzeitig auf das zusätzliche Versiegeln von Fläche zu verzichten und den Stau in den Innenstädten zu verringern. „Schon jetzt bieten Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften ihren Mietern spezielle Angebote für den ÖPNV an. Diese Idee wollen wir jetzt generalisieren und um neue Mobilitätsformen erweitern. Mit diesem „Mieterticket plus“ wollen wir Wohnen und Mobilität clever miteinander verknüpfen“, so Reichhart weiter.Das Deutsche Institut für Urbanistik wird jetzt Vorschläge und ein Berechnungstool für Kommunen, Wohnungsbau- und Verkehrsunternehmen entwickeln, die in Zukunft ein solches „Mieterticket plus“ einführen wollen. Die Fachleute sollen im Detail darlegen, wie rechtliche Rahmenbedingungen anzupassen sind und welche verkehrlichen und städtebaulichen Auswirkungen Mietertickets haben. Auch erwartet sich Reichhart eine detaillierte Kosten-Nutzen-Rechnung für alle beteiligten Akteure, wie Mieter, Vermieter, Kommunen, Wohnungswirtschaft und Verkehrsunternehmen. Die ersten Zwischenergebnisse sollen bereits im Frühjahr 2020 vorliegen. Zudem wird das difu ein Berechnungstool entwickeln, das den Schlüsselakteuren als Hilfestellung zur Einführung des „Mieterticket plus“ dienen soll.Reichhart hat erst im Oktober das Zukunftsprojekt „Park & Ride and live! Neuer Wohnraum auf vorhandenen Flächen“ vorgestellt, das ebenso Wohnen und Mobilität integriert betrachtet.