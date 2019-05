Matthias Kiermasz weiter an der Spitze der Kommunalpolitischen Vereinigung

Kommunalwahlen standen im Fokus der Kreisversammlung. Die Mitglieder der Kommunalpolitischen Vereinigung der CSU setzen dazu auf Kontinuität. Bei ihrer gut besuchten Kreisversammlung in der Brauereigaststätte in Autenried haben sie die gesamte Vorstandschaft im Amt bestätigt. „Kommunalpolitik bedeutet für uns unmittelbarer Einsatz für das Wohl der Menschen in unserer Region“, so der wiedergewählte Vorsitzende Matthias Kiermasz.Der Kammeltaler Rathaus-Chef konnte neben dem Ehrenkreisvorsitzenden Hans Joas auch Staatsminister Dr. Hans Reichhart und Staatsminister a. D. Alfred Sauter, MdL, herzlich willkommen heißen. Beide sind nach wie vor in der Kommunalpolitik aktiv und ein Beleg dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen der Landespolitik und der kommunalen Ebene meist reibungslos funktioniert. „Die Anliegen der Kommunen finden in München Gehör“, versicherte Staatsminister Dr. Hans Reichhart, der zugleich Marktgemeinderat und Kreisrat ist, in seinem Grußwort. Landtagsabgeordneter Alfred Sauter verwies auf die aktuellen Zahlen zur geringen Arbeitslosigkeit in der Region. „Mindestens genauso wichtig ist: es gibt bei uns praktisch keine Jugendarbeitslosigkeit.“, so Sauter. Junge Menschen werden gebraucht und haben eine exzellente Perspektive gerade auch in Handwerk und Industrie, auch wenn der Nachwuchsmangel unsere Unternehmen vor große Herausforderungen stelle.Eine zeitgemäße Betreuung unserer Jüngsten, verlässliche finanzielle Rahmenbedingungen durch möglichst wenig bürokratische Lösungen bei der Grundsteuer und natürlich die Schaffung bezahlbaren Wohnraums bleiben aktuelle Herausforderungen in der Kommunalpolitik. Als Sachaufwandsträger bleiben die Städte und Gemeinden auch in der Bildung und besonders bei der Digitalisierung gefordert. Eine Umweltpolitik mit Augenmaß und gute Grundlagen für die heimische Wirtschaft dürfen keine Gegensätze sein und unsere Mitbürger sollen in den Genuss kluger Mobilitätskonzepte genauso kommen wie einer angemessenen medizinischen Versorgung in Wohnortnähe.Für die KPV gelte es nun, nach einem intensiven Europawahlkampf die Weichen für die Kommunalwahlen im Jahr 2020 zu stellen. Hier werde sich die KPV wie in den vergangenen Jahren intensiv einbringen. „Gute Konzepte und gute Kandidaten – das ist die Herausforderung gerade in dieser Phase des personellen Umbruchs“, so Kiermasz abschließend. Bei den Neuwahlen wurden unter Leitung von Landrat Hubert Hafner neben Matthias Kiermasz als Vorsitzenden und seinen Stellvertretern Sandra Dietrich-Kast und Stefan Baisch auch die Beisitzer Rita Botzenhart, Robert Hartinger, Roland Kempfle, Georg Schwarz, Robert Strobel, Ilse Thanopoulos, Peter Walburger und Gabriele Wohlhöfler im Amt bestätigt.