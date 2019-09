Junge Union Günzburg tritt zur Kommunalwahl mit eigener Liste für den Kreistag aner Jugend eine Stimme geben: Junge Union Günzburg tritt zur Kommunalwahl mit eigener Liste für den Kreistag an

Anzeige

Junge Union Günzburg tritt zur Kommunalwahl mit eigener Liste für den Kreistag an

Am vergangenen Wochenende fasste die Junge Union den Entschluss für die nächste Kommunalwahl: Sie tritt mit einer eigenen jungen Liste an. „Wir möchten der Jugend im Landkreis eine Stimme geben“, kommentiert Dr. Barbara Lenzgeiger (geb. Reichhart) und stellvertretende Kreisvorsitzende die Entscheidung des CSU-Nachwuchs.

„Wir haben uns intensiv in den vergangenen Monaten ausgetauscht und in der JU, der CSU sowie in zahlreichen Jugendverbänden geworben und Gespräche geführt. Jetzt gehen wir mit der Entscheidung an die Öffentlichkeit: Wir werden zur Kommunalwahl im März 2020 mit einem eigenen, jungen Angebot für den Landkries antreten“, so Stefanie Wagner, Kreisvorsitzende der Jungen Union über die Entscheidung des Kreisverbandes. Man habe jüngst noch zahlreiche Erfahrungsberichte aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten in ganz Bayern eingeholt, in denen man bislang schon junge Listen habe und nach sorgfältiger Abwägung erkannt, dass ebenso für die JU wie für CSU im Landkreis zwei Listen von Vorteil wären, erläutert Wagner weiter.

„Wir folgen natürlich dem gleichen Wertekompass, aber mit zwei Listen für bürgerliche Wähler, wobei eine explizit ein Angebot an die Jugend sein wird und dementsprechend Jugendliche, junge Erwachsene und junge Familien repräsentieren wird, können wir der Jugend eine eigene Stimme geben“, kommentiert Florian Kaida, stellvertretender JU-Kreisvorsitzender, die Entscheidung der Jungpolitiker. „Wir machen einen eigenen Wahlkampf mit eigenen Themen und Inhalten und werden so auch spezielle Jugend-Themen voranbringen. Dass die JU sich um die Landkreisjugend kümmert, konnten wir bislang mehrfach beweisen. Wo andere nur reden und fordern, da haben wir den Erhalt des Hallenbades in Leipheim mit vorangebracht, den ‚Windelbonus‘ für Neugeborene angeregt, die ‚Gelbe Tonne‘ als Umweltthema durchgesetzt und den Schwimmunterricht im Landkreis in den Fokus gerückt“, ergänzt Dr. Barbara Lenzgeiger die Planungen zur JU-Liste. „Da der Altersdurchschnitt im Kreistag relativ hoch ist und es für Jugendliche und junge Erwachsene schwierig ist, über die klassischen Listen in den Kreistag zu kommen, möchten wir gerade dieser Gruppe unserer Gesellschaft mehr Schlagkraft bei der Entscheidungsfindung geben“, fügt Peter Finkel, Ortsvorsitzender der JU-Holzwinkel hinzu.

Die Themen- und Programmfindung der jungen Kommunalpolitiker sei zwar ebenso wie die Kandidatenfindung noch nicht abgeschlossen, aber erste Eckpunkte nähmen bereits Form an, so Stefan Baisch, Stadtrat in Günzburg und gleichsam in der Listen-Mannschaft der Jungen Union. Besonders lägen der Liste beispielsweise das Wohnen und Arbeiten im Landkreis in der Zukunft, die Digitalisierung sowie die umfassende Qualifikation der Jugend im Landkreis am Herzen, um auch für konjunkturell schwächere Zeiten die junge Generation zukunftsfest zu machen.

Anfang November ist die Aufstellungsversammlung für die Liste geplant. „ ‘JUng wählen‘ wird unser Motto sein. Wir möchten die große Masse an Jugendlichen und jungen Erwachsenen ansprechen, die gerne im Landkreis lebt, die ihren Landkreis gestalten möchte und die im Landkreis ihre Zukunft sieht. Keine Schwarzmalerei, keine Verbote, sondern Optimismus für den Landkreis, Anpacken und Gestalten, dafür möchten wir stehen“, so Thomas Wagner, Ortsvorsitzender der Jungen Union Gundremmingen abschließend.

