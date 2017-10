Günzburg:Die Sitzung wird nun papierlos- Stadtverwaltung führt Ratsinformationssystem ein

„Diese Maßnahme dient der Arbeitseinsparung, Effizienzerhöhung und dem Umweltschutz“, so OB Jauernig bei der Übergabe der Tablets.Mit der Firma Feha Büro-Technik hat ein Günzburger Traditionsunternehmen den Zuschlag für die Bereitstellung der Tablets erhalten. Das Günzburger Systemhaus, das bereits die Stadt Mindelheim bei der Einführung des Ratsinformationssystems mit der nötigen Hardware begleitet hat, kann auf eine 30-jährige Erfahrung zurückgreifen. Das Unternehmen beschäftigt über 80 Mitarbeiter an mittlerweile vier Standorten und setzt bei seinen Systemen auf Nachhaltigkeit anstatt auf kurzfristigen Erfolg. OB Jauernig dankte dem Geschäftsführer Claus-Peter Fehn für die kompetente Beratung im Vorfeld der Einführung des Ratsinformationssystems. „Beratung und Service sind für uns besonders wichtig, denn unser Ziel sind zufriedene Kunden“, betonte Claus-Peter Fehn.Diese Neuerung wird ab kommendem Jahr auch den Günzburger Bürgern ermöglichen, auf das Ratsinformationssystem zuzugreifen und sich so online über die kommunalen Gremien zu informieren. „Mit diesem Service möchte die Stadtverwaltung noch mehr Transparenz und Informationen über die Arbeit der kommunalen Vertreter bieten.“, so OB Jauernig.