ein.Treffpunkt ist am Freitag, 28.09.2018 um 17.30 Uhr vor dem Brentanohaus (Sparkasse) am Marktplatz in Günzburg. Die Führung ist kostenlos.Im Anschluss an die Führung haben Sie die Gelegenheit bei „Günzburg vor Ort“ und einem kleinen Umtrunk, zu dem wir Sie einladen, mit unseren Kandidaten zur Landtags- und Bezirkstagwahl Alfred Sauter, MdL, Bezirksrätin Stephanie Denzler und der Stellvertreterin des Landrats Monika Wiesmüller-Schwab ins Gespräch zu kommen und persönlich kennenzulernen.