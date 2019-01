Gratulation an den neuen Landesvorsitzenden und Wünsche für die Neuausrichtung

In dem Sachthemenpapier stellte die Basis unter anderem fest, dass die Abhängigkeit der unzähligen Umfragen vor einer Wahl und der daraus resultierende Aktionismus besser einer sorgsamen Bewertung der Datenlage und einer authentischen eigenen Politik weichen müsse. Man müsse sich selbst treu bleiben. Dazu gehöre auch, dass die CSU vermehrt zukunftsträchtige Themen setzen muss. Hier biete es sich an, wieder deutlicher auf die Basis zu hören. „Daher begrüßen wir ausdrücklich den Schritt des neuen Landesvorsitzenden hin zur Erneuerung der Partei, auch mit Blick auf die kommenden Generationen.“, berichtet Ruth Niemetz aus dem eigenen Vorstand.Dort erwarte man nun eine vermehrte und zügigere Bearbeitung der Themen, wie Nachhaltigkeit, Gesundheit, Pflege und Alterssicherung. Das seien die Themen, die junge Leute umtreiben und worauf sie eine Antwort erhalten wollen. Dazu müsse die CSU tragfähige Konzepte vorlegen und die Kommunikation mit dem Bürger verbessern.Der Ortsverband wolle in eigenen Orts- und Kreiskonferenzen diesem Auftrag gerne nachkommen, Themen, die brennen, aufgreifen und ihre Ideen vermehrt in die höheren Parteiebenen weiterleiten. „Wir in der Günzburger CSU sind bereit und melden uns vermehrt zu Wort in München.“, fasst Ruth Niemetz zusammen.