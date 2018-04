Familie-Dieter-Mengele-Sozialstiftung spendet für Pflegeheim der Heiliggeist-Spitalstiftung 8.000 Euro für neue Foyer-Einrichtung

„Jemand ist unverschuldet in Not geraten, die Stiftung hilft. Staatliche Hilfe greift nicht, die Stiftung hilft. Ein Kunstprojekt braucht Unterstützung, die Stiftung hilft. Wir von der Stadt Günzburg bedanken uns für Ihre Hilfe vor Ort und wir sagen Danke, für die finanzielle Unterstützung bei der neuen Foyer-Einrichtung“, richtet Oberbürgermeister Gerhard Jauernig seine Worte an den anwesenden Stiftungsvorstand der Familie-DieterMengele-Sozialstiftung.Dieter Mengele, Gründer der Stiftung erklärt: „Wir wollen unserer Heimat ein Stück von unserem Glück zurückgeben. Vor allem auch unseren Senioren, die in ihrem Leben viel geleistet haben. Die Unterstützung haben wir gern gemacht und werden wir auch in Zukunft gerne machen. Danke, dass wir helfen durften. Wir hoffen, wir konnten Ihnen Freude bereiten.“Das versicherte Gabriele Kunze, Heimleiterin des Pflegeheims der HeiliggeistSpitalstiftung. Diese bedankte sich nicht nur bei der Stiftung, sondern auch bei ihren Mitarbeitern für die tatkräftige Unterstützung beim Aussuchen der Einrichtung. Jeder Wohnbereich wurde farblich neu gestaltet und modernisiert. „Dieses neue Erscheinungsbild ermöglicht uns, in einer angenehmen Atmosphäre, die an uns gestellten Aufgaben, Menschen zu pflegen, ihnen zuzuhören und auf ihrem letzten Weg zu begleiten, unserer Philosophie entsprechend, durchzuführen“, sagte Kunze.Die Familie-Dieter-Mengele-Sozialstiftung wurde 2009 mit dem Stiftungszweck gegründet, mildtätige Zwecke, Wissenschaft und Forschung, Kunst und Heimatpflege, Erziehung, Jugend- und Altenhilfe sowie bürgerliches Engagement zugunsten gemeinnütziger und kirchlicher Zwecke in der Region zu fördern. In den vergangenen neun Jahren wurden bereits über eine Viertelmillion Euro gespendet.