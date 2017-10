„Europa und seine Rolle in einer Welt des Wandels“

Angesichts der mannigfachen sicherheitspolitischen Herausforderungen und wie können die anti-europäischen Kräfte im Zaum gehalten werden, es gibt viele Themen anzusprechen. Wie wirken sich u.a. der Austritt der Britten, die Abspaltung Kataloniens von Spanien, das Verhalten des türkischen Despoten Erdogan oder der osteuropäischen EU-Mitglieder in der Flüchtlingsfrage aus? Fällt Europa auseinander? Die USA verspielen mit ihrem unglücklich agierenden Präsidenten zunehmend ihre Führungsrolle in der Welt. Wie verhalten sich künftig Russland und China? Wo befindet sich Europa und wo liegt seine Rolle in einer Welt des Wandels? Darauf wird der versierte Politologe eingehen. Der Eintritt ist frei und es besteht ausreichend Gelegenheit zur Diskussion.