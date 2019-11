Eigene Liste der Jungen Union zur Kreistagswahl – JU Kreisverband Günzburg möchte die Politik jünger machen

Barbara Lenzgeiger ging darauf ein, dass die JU stolz sein könne, dass es gelungen sei, alle Plätze mit motivierten Kandidatinnen und Kandidaten zu besetzen, die einen kreativen und engagierten Wahlkampf für die Themen der jungen Generation im Landkreis führen wollen. Einstimmig wurde die Liste Blockweise und in Bezug auf die Reihung abgestimmt, bevor die Liste mit 100 % Zustimmung im gesamten angenommen wurde. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Florian Kaida erläuterte, dass junge Familien, Studenten, Schüler und viele verschiedene Berufsgruppen auf dieser JU Liste vertreten sind. „Sie ist auch ein Spiegelbild unseres Landkreises und ein Angebot an die Wähler, ja zu junger, frischer Politik zu sagen.“Stefan Baisch aus Günzburg, der auf Platz 1 steht, ist 35 Jahre, verheiratet und Vater einer Tochter, Lehrer, Stadtrat, Stadtratsreferent für Kultur. Auch engagiert er sich als Pfarrgemeinderatsvorsitzender und Vorsitzender des Historischen Vereins in Günzburg und bringt sich auch als Stadtführer ein. Er hob die Themen, auf die es im Wahlkampf ankommen werde hervor. „Der Landkreis Günzburg soll Heimat für alle sein, die es lebenswert zu gestalten gelte, durch bezahlbaren Wohnraum, Arbeitsplätze, die gerade jungen Familien gute Zukunftschancen bieten und moderne Arbeitsformen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Digitalisierung im ländlichen Raum ermöglichen und den Landkreis fit für die Herausforderungen der Zukunft machen.Mit folgenden Kandidatinnen und Kandidaten wird der JU-Kreisverband Günzburg bei der Kreistagswahl im März 2020 antreten: 1. Stefan Baisch (Günzburg), 2. Peter Finkel (Haldenwang), 3. Susanne Wohlhöfler (Breitenthal), 4. Florian Kaida (Krumbach), 5. Margit Werdich-Munk (Günzburg/Reisensburg), 6. Thomas Wagner (Gundremmingen), 7. Philipp Rauner (Günzburg/Wasserburg), 8. Mathias Ihle (Leipheim), 9. Christoph Bader (Neuburg), 10. Beatrice Vogg (Jettingen), 11. Dominik Rieder (Thannhausen), 12. Benjamin Neumair (Schönenberg), 13. Stefanie Wagner (Gundremmingen), 14. Thomas Seitz (Ichenhausen/Oxenbronn), 15. Markus Hoser (Gundremmingen), 16. Dr. Barbara Lenzgeiger (Jettingen), 17. Simon Paintner-Frei (Ichenhausen), 18. Laura Wöllert (Burgau), 19. Sebastian Kaida (Krumbach), 20. Philipp Hutter (Günzburg), 21. Patrick Langenmaier (Freihalden), 22. Felix Foag (Hafenhofen), 23. Thomas Sigmund (Günzburg), 24. Johannes Basch (Jettingen), 25. Michael Keller (Günzburg), 26. Tobias Neumair (Kemnat), 27. Carina Held (Thannhausen), 28. Andreas Dirr (Burtenbach), 29. Markus Mayer (Günzburg), 30. Tobias Keller (Krumbach), 31. Fabian Dolde (Burtenbach), 32. Andreas Häußler (Bubesheim), 33. Moritz Baur (Günzburg/Reisensburg), 34. Michael Denzel (Bibertal), 35. Bernd Reinartz (Breitenthal), 36. Rebecca Doss (Günzburg), 37. Michael Wiedemann (Thannhausen), 38. David Heidl (Gundremmingen), 39. Marina Scheel (Münsterhausen), 40. Lukas Gorzitze (Ichenhausen), 41. Christina Reisenbüchler (Thannhausen), 42. Niko Hab (Bubesheim), 43. Lukas Mayer (Attenhausen), 44. Simon Schmid (Thannhausen), 45. Sabine Schneider (Scheppach), 46. Markus Reisenbüchler (Burgau), 47. Werner Landsperger (Krumbach), 48. Angelina Seefried (Ziemetshausen), 49. Daniel Rollmann (Günzburg/Wasserburg), 50. Johann Schmid (Scheppach), 51. Christina Bader (Breitenthal), 52. Christoph Brand (Jettingen), 53. Laura Schwarz (Breitenthal), 54. Kornelius Launhart (Krumbach), 55. Ernst-Benedikt Bierlein (Landensberg), 56. Adrian Holzbock (Thannhausen), 57. Lukas Weizmann (Jettingen), 58. Martin Wohlhöfler (Breitenthal), 59. Markus Kugelmann (Jettingen), 60. Stefanie Müller (Krumbach). Ersatzleute: Yvonne Baisch (Günzburg), Jonas Wolf (Scheppach), David Wolf (Scheppach).