Ehemaliger OB.Dr. Rudolf Köppler:" Wir stehen in Günzburg auf kontaminiertem Boden"- Über 250 Bürger gehen gegen den Auftritt von Beatrix von Storch auf die Straße

Das war ein lautstarker Sonntagnachmittag in und rund um das Günzburger Forum am Hofgarten.Die AFD Politikerin Beatrix von Storch war zu einem „ Bürgerdialog“ ins Günzburger Forum am Hofgarten gekommen. Geschützt von Polizei und Personenschützern fand die Veranstaltung innerhalb des Forums statt.

Außerhalb des Forums taten gezählte 250 Besucher ihren Unmut über den rechten Kurs der AFD kund.Die Jusos und „ Günzburg Hilft“ haben kurzfristig ein „ Picknick“ unter dem Motto Eiskaffee statt AFD angemeldet.100 weniger waren nach Angaben von Günzburg Hilft und der Polizei ins Forum gekommenViele Redner aus verschiedenen Parteien. Organisationen wie dem Katholischen Frauenbund, Pulse of Europe, Jusos, Kreisjugendring, die Linke, der V- Partei und Privatpersonen äußerten ihrem Unmut über die Partei und die Politikerin lautstarkAlt Oberbürgermeister Dr. Rudolf Köppler zeigte sich stolz, dass so viele da waren. Köppler wörtlich:“ Aus der Geschichte weiß man das Günzburg vorbelastet ist.Wir stehen hier, so Köppler auf kontaminiertem Boden“. Gerade deswegen freute sich Köppler, der 32 Jahre die Geschicke der Stadt lenkte, das sich Günzburg bunt zeigt.Eine Großmutter machte sich große Sorgen. in was für einer Welt ihre Enkelkinder aufwachsen. Eine Mutter meinte ,man solle offen bleiben im Gespräch mit AFD Sympathisanten. Ein Bürger wunderte sich über den Landtagskandidat der in Afrika gelebt hatte und jetzt für die AFD in den Landtag einziehen möchte.Überparteilich hatten viele Redner ihren Unmut über die AFD und die Veranstaltung geäußert. Birgit Fahr von der V-Partei z.b ging auf das Interview von Beatrix von Storch ein, die sagte, dass man die Sonne verklagen müsste und somit den Klimawandel in Frage stellte.Thomas Wolf von der Mahnwache Gundremmingen umrahmte die Veranstaltung musikalisch. Ein Mitglied der AFD wurde von der Veranstaltung ausgebuht und ausgepfiffen. Zum Schluss bedankten sich die Veranstalter nach der eineinviertelstündigen Veranstaltung bei der Polizei und dem Landratsamt für die schnelle und problemlose Abwicklung der Veranstaltung.