Bundesvorsitzender der V- Partei³ möchte in Augsburg Oberbürgermeister werden- Roland Wegner tritt mit 60 Leuten zur Stadtratswahl an

OB-Kandidat Roland WegnerDurch die 5-stündige Aufstellungsversammlung führten Bezirksvorsitzende Birgit Fahr und Wahlleiter Konrad Harle. Nach Vorstellung der Kandidat*innen wurde der Listenentwurf mit 60 Kandidat*innen und 8 weiteren Ersatzpersonen einstimmig gewählt. Die Liste der V-Partei³ wird von Oberbürgermeisterkandidat Roland Wegner (Dipl. Verwaltungswirt) angeführt, auf Platz 2 und 3 folgen die Gründungsmitglieder Heike Rudolf (Studienrätin) und Konrad Harle (IT-Unternehmer).Liste vielseitig, jung und weiblichMaria Luise Höck und Benedikt MichalePlatz 4 ging an die Pädagogin Marie-Luise Höck, Platz 5 an die Kosmetikunternehmerin Natalie Brugger. Die Rubrik Sport und Gesundheit wird von Fitnessstudiounternehmerin Tatjana Wiederspan (Platz 6, „Let´s Fun“) angeführt. Tierärztin Anja Müller belegt Platz 10, Tierpflegerin Kristin Burger Platz 14. Älteste Kandidatin mit 66 Jahren ist Inge Mollenhauer. Die Unternehmens- und Familienberaterin steht auf Platz 11.Die Aus dem Bereich der veganen Gastronomie finden sich Christian Stiller (Platz 9, Unternehmer Berlin 61), Lena-Marie Radu (Platz 12, Kochschule „Veganesha“), Linus Nguyen (Platz 49, Unternehmer K41 Lecker Essen) Melanie Mauer (Platz 53, Köchin im Mom`s Table) und Patrick Zingler (Platz 56, Koch im Mom´s Table). Ein wichtiger politischer Aspekt der Liste der V-Partei³ ist die pflanzlich-vollwertig-gesunde Ernährung. Kompetenz versprechen hier auch Dilara Dogan (Platz 21), Anke Masel (Platz 41), Ilona Eichele (Platz 47) und Alena Beck (Platz 55).Die Vielseitigkeit des Wahlvorschlages belegen auch die unterschiedlichen Berufe der Kandidaten. Die Deutsch-Brasilianerin und Influencerin Gabrielle Pinheiro (Platz 7) ist als Brandmanagerin aktiv, Iris Pyka (Platz 18) ist Texterin, Online-Marketer sowie Yoga-Lehrerin. Schüler*innen, Auszubildende und Student*innen wie u.a. Romina Hosemann (Platz 17), Tamara Braun (Platz 23), Anna-Xenia Weingart (Platz 24), Felipe Alexander Kais (Platz 27) oder Dominik Minges (Platz 33) senken den Altersdurchschnitt auf 33 Jahre. Dazu zählen auch Künstler Jan Schumacher (Platz 13) oder Leon Pyka (Platz 8), der sich gerade ein eigenes Business aufbaut. Die Tierrechtsszene vertritt Alexander Hank (Platz 53). Der Fachinformatiker ist Organisator von Anonymous for the Voiceless in Augsburg.Tatjana WiederspanEine Frauenquote war bei der Liste V-Partei³ nicht erforderlich. Allein unter den TOP 30 sind 21 Frauen gelistet, insgesamt sind 43 Frauen am Start.Konrad Harle, Dilara Dogan und Roland WegnerDie Nominierungsversammlung wurde musikalisch umrahmt von Marek Schuster. Der frühere Ultrasportler ist auf Platz 60 der Liste zu finden.Das vollständige Wahlprogramm wird in Arbeitsgruppen erstellt und Anfang Dezember vorgestellt.Um zur Wahl zugelassen zu werden, benötig der Wahlvorschlag der V-Partei³ sowohl für die Stadtratsliste als auch für den OB-Kandidaten je 470 Unterstützungsunterschriften, die vom 18.12.2019 – 03.02.2020 in den verschiedenen Bürgerbüros der Stadt von wahlberechtigten Augsburgern geleistet werden können.Vollständige Stadtratsliste der V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³):Platz Vorname, Name Alter Beruf/Tätigkeit1 Roland Wegner 44 Dipl.-Verwaltungswirt (FH)2 Heike Rudolf 43 Studienrätin (RS)3 Konrad Harle 61 IT-Unternehmer4 Maria Luise Höck 50 Pädagogin für Kinder & Jugendliche5 Natalie Brugger 36 Kosmetikerin, selbstständig6 Tatjana Wiederspan 37 Gesundheitsberaterin, Fitness-Trainerin7 Gabrielle Pinheiro 31 Brandmanagerin8 Leon Pyka 21 Selbstständig9 Christian Stiller 48 Veganer Gastronom10 Anja Müller 30 Tierärztin11 Inge Elisabeth Mollenhauer 66 Unternehmens & Familienberatung12 Lena Maria Radu 34 Vegane Köchin13 Jan Schumacher 23 Künstler14 Kristin Burger 27 Tierpflegerin15 Ingeborg Höck 50 Kosmetikerin, selbstständig16 Benedikt Michale 33 Unternehmer im Bereich Solar-& Regenwaldprojekte17 Romina Hosemann 21 Studentin für Energieeffizentes Bauen und Planen18 Iris Pyka 40 Selbständige Texterin, Online-Marketer und Yoga-Lehrerin19 Jennifer Kraus 21 Angestellte20 Inna Kaul 35 Schülerin21 Dilara Dogan 27 Ernährungsberaterin22 Katharina Wawretzka 30 Online-Redakteurin23 Tamara Braun 26 Heilerziehungspflegerin in Ausbildung24 Anna Xenia Weingart 25 Studentin25 Simon Philipp Hellbrück 27 Student26 Joana Patricia Beschorner 43 Kfm. Angestellte27 Felipe Alexander Krais 22 Student28 Viktoria Maas 32 ZFA29 Sebastian Schneider 20 Kfz-Mechatroniker in Ausbildung30 Lena-Marie Meyer 19 Erzieherin in Ausbildung31 Nikolai Schmitt 27 Student Rechtswissenschaften und Wrtschaftsrecht32 Bianca Balos-Fendler 39 Kinderpflegerin33 Dominik Minges 25 Schüler34 Antony Sasse 25 IT-Systemkaufmann35 Saskia Tamara Ganze 23 Studentin36 Sabine Ketterle 46 Arzthelferin und Diabetesassistentin DDG37 Jürgen Schmidt 43 Dipl. Informatiker (FH)38 Sophie Elisabeth Pietraß 37 Redaktionsassistentin39 Elena Eidloth 22 Studentin Rechtswissenschaften40 Destiny Rudolf 17 Schülerin41 Anke Mansel 42 Gesundheitsberaterin, Ernährungscoach42 Tilmar Geisler 53 Maschinenbau Ing.43 Felix Hartwig 56 Krankenpfleger44 Moritz Paul Hügele 27 Künstler45 Capucine John 21 Studentin der Psychologie46 Tobias Köhler 23 Kaufmann Spedition & Logistik47 Ilona Eichele 22 Betriebswirtin für Ernährung48 Pia Katharina Beschorner 18 Fachkosmetikerin49 Lienus Nguyen 48 Gastronom K4150 Stefan Gschoßmann 42 Informatiker51 Ramona Schlittenlacher 26 Heilerziehungspflegerin52 Andreas Gumpert 54 Ingenieur/Immobilien53 Melanie Mauer 26 Köchin54 Alexander Hank 24 Fachinformatiker55 Alena Beck 28 Heilpraktikerin56 Patrick Zingler 24 Koch57 Susanne Mach 37 Künstlerin58 Saskia Stadler 25 Studentin59 Alexander Kauer 28 IT-Systemkaufmann60 Marek Schuster 57 Soziale BetreuungskraftZudem wurden acht Ersatzkandidaten nominiert: Christian Menkel, Doris Durstin, Reka Cassidy, Michaela Schulz, Ursula Malbrich, Sabine Wolf, Renate Fritsch und Nicole Quintus. OB-Ersatzkandidat ist Konrad Harle.