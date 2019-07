Bürgermeister aus Partnerstadt Šternberk auf Kurzbesuch in Günzburg

„Wir entstammen beide einer Generation, die den zweiten Weltkrieg nicht erleben musste. Wir erleben aber jetzt ein sich veränderndes Europa, in dem gemeinsame Visionen und Solidarität wieder für unwichtiger erklärt werden. Hier treten wir beide dagegen ein“, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. „Der Weg zu einzelnen Nationalstaaten ist kein Weg der Zukunft – Europa und der Austausch der Menschen untereinander sind Garant für Stabilität und Frieden in unserem Kontinent“, so sein wiedergewählter tschechischer Amtskollege.Beide wollen deshalb die Städtepartnerschaft und damit den Austausch der Menschen weiter ausbauen und pflegen. Am Herzen liegen ihnen besonders die Schüleraustausche. In den letzten beiden Jahren fanden zehn Begegnungen statt. Die Hälfte geht auf das Konto von Jugendlichen.In Erinnerung bleibt auch die Ehrenpreis-Verleihung an den Günzburger Komiteesprecher und Stadtrat, Manfred Proksch. „Wir danken den engagierten Vertreten in den Partnerschaftskomitees. Ohne Sie kämen viele Freundschaften nicht zustande“, so Oberbürgermeister Jauernig.