Anzeige

Bezirksrätin Stephanie Denzler begrüßt Entscheidung des Bayerischen Landtags

Günzburg und Leipheim werden ein gemeinsames Oberzentrum – was die lokalen Politikvertreter schon vor längerem bekannt gaben, wurde heute offiziell im Bayerischen Landtag beschlossen. Für die örtliche Bezirksrätin, Stephanie Denzler, ein Grund zu echter Freude. „Damit werden die beiden Kommunen Günzburg und Leipheim an Bedeutung gewinnen und auch von dieser Entscheidung in vielerlei Hinsicht profitieren,“ ist sich Denzler sicher. Sie freue sich, dass der Landtag diesem Vorschlag gefolgt sei und damit den Landkreis Günzburg, ihren Wahlkreis stärke.



Leipheim und Günzburg arbeiten seit vielen Jahren sehr erfolgreich zusammen, dies werde nun durch die Ernennung zum Oberzentrum nochmals intensiviert. „Damit stehen den beiden Kommunen alle Chancen für die Zukunft offen“!, so Denzler abschließend.

Gefällt mir