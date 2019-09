Bayerns Bauminister Dr. Hans Reichhart: "Müssen Bauleitplanung an regionale Folgen des Klimawandels anpassen"

Das Bauministerium unterstützt damit nicht nur bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels und der Weiterentwicklung der grünen Infrastruktur in Gemeinden und Städten. Mit den zusätzlichen Hinweisen zur Nutzung des städtebaulichen Vertrages und des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden Empfehlungen der Baulandkommission zur kooperativen Baulandentwicklung umgesetzt.Auch für die bauliche Kriminalprävention gibt es Hilfe. Reichhart: „Das Gefühl von Sicherheit bestimmt die Lebensqualität der Menschen – auch im Städtebau. Bereits in der frühen Planungsphase sollten Gemeinden intensiv mit Polizei, Architekten, Stadtplanern und auch der Bevölkerung zusammenarbeiten und die bauliche Sicherheit berücksichtigen.“ So können beispielsweise Sichtachsen und ausreichende Beleuchtung das Entdeckungsrisiko von Straftätern erhöhen und Gelegenheitstaten minimieren.Unterstützung für die Kommunen gibt es auch bei den neuen Vorgaben des Datenschutzes und der Umstellung auf die digitale Planungsbehörde. Reichhart: „Die Vorgaben an die Kommunen, wie zum Beispiel die datenschutzrechtliche Informationspflicht im Bauleitplanverfahren sind anspruchsvoll. Wir lassen unsere Kommunen nicht allein und helfen mit Empfehlungen und Vorgaben aus unserem Haus.“ Für Planer und Kommunen gibt es auch eine wertvolle Sammlung an digitalen Helfern rund um die Stadtplanung, wie zum Beispiel die Flächenmanagement-Datenbank oder das interaktive Tool „Klimacheck“. Dort können Gemeinden herausfinden, wie sich der Klimawandel vor Ort konkret auswirken kann und in welchen Bereichen Anpassungsbedarf besteht.