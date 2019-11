Bayerns Bauminister Dr. Hans Reichhart: "Aktive Bürgerinnen und Bürger machen unsere Gemeinden erst zu dem, was sie sind"

„Von punktuellen Veranstaltungen bis hin zu Beteiligungen, die den ganzen Planungsprozess Schritt für Schritt begleiten: Wenn Planer und Bewohner Hand in Hand zusammen arbeiten, kann das Bestmögliche rausgeholt werden. Städtebauliche Projekte profitieren von der Expertise derer, die vor Ort wohnen“, sagte Reichhart heute in Memmingen.Bayern zählt 2.056 Städte und Gemeinden ganz unterschiedlicher Größe und Struktur. „Ein Leitbild zur langfristigen Ortsentwicklung braucht eine andere Herangehensweise als Überlegungen zur Bebauung eines Quartiers in der Altstadt. Städte und Gemeinden brauchen ein maßgeschneidertes Konzept, um ihre Bürgerinnen und Bürger erfolgreich zu beteiligen“, so Reichhart weiter. Dies soll der neue „Beteiligungsfahrplan“ des Bauministeriums ermöglichen. Zudem enthält die Broschüre wichtige Tipps für die Kommunen, was sie bei der Planung und Durchführung beachten sollten.Der Leitfaden stellt viele positive Beispiele aus bayerischen Städten und Gemeinden vor. „Es macht Freude zu sehen, wie vielfältig und engagiert Bürgerbeteiligung in vielen bayerischen Kommunen schon gelebt wird. Mit den Beispielen wollen wir den Kommunen zeigen, wie gut die Ergebnisse sein können“, so Reichhart. Tobias Häberle berichtete, wie die Stadt Augsburg mit Hilfe einer breiten Bürgerbeteiligung die optimale Trasse für eine neue Trambahnlinie rund fünf Kilometer durch bestehende Viertel entwickeln konnte. Bürgermeister Andreas Jakob stellte sein Projekt aus dem niederbayerischen Ruhstorf vor. Mitten im Ortskern entsteht dort ein neuer Bürgertreffpunkt. „Das Zentrum von Ruhstorf wird dank dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger bald in neuem Glanz erstrahlen“, so Reichhart.Wer eine Bürgerbeteiligung für ein städtebauliches Projekt plant, kann sich hier praxisnah informieren:www.buergerbeteiligung-staedtebau.bayern.de (DIES IST DER KORREKTE LINK!)