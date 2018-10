100 Jahre Frauenwahlrecht

Über die Einführung des Frauenwahlrechts ist nach wie vor recht wenig bekannt, obwohl sie einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der politischen Entwicklung darstellt und den Beginn der ersten Demokratie in Deutschland markiert. Das Frauenwahlrecht ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Das Wahlrecht musste von den Frauen genauso ersehnt, eingefordert und erkämpft werden wie das allgemeine Wahlrecht für die männlichen Bürger. Doch der Weg dahin war für Frauen deutlich länger. So dürfen Schweizer Frauen auf Bundesebene auch erst seit 1971 und in Lichtenstein seit 1984 wählen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.