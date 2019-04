Ihren Namen hat die Flatterulme von ihren Blüten und Früchten, die an langen Stängeln hängen. Im Frühling „flattern“ diese durch den Wind. Das konnten die Kinder, ausgerüstet mit Spaten und Rechen, Oberbürgermeister Gerhard Jauernig berichten.„Der Bereich um die Flatterulme wird in Kürze in eine bunte Blumenwiese verwandelt. So stärken wir die Biodiversität und erfreuen die Bienen“, erklärt Stefan Neher vom städtischen Bauamt.