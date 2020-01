Ehre wem Ehre gebührt

des Verbandes auszuhändigen. Eine tragende Säule im Obst- und Gartenbauverein Ebershausen ist. Seit 1992 führt sie das Amt der Schriftführerin und seit 2008 zusätzlich noch die Kasse. Mit großem Engagement hilft Ursula Schmidt auch in der Mosterei. Das Angebot nehmen die Gartenfreunde aus mindestens drei Landkreisen in Anspruch.Für die Organisation mitverantwortlich ist auchSie leitet seit dem 2. Juni 1992 den Eberhauser Verein mit über 120 Mitgliedern. Sie organisiert als Vorsitzende Fachvorträge, Schnitt- und Pflanzkurse, bietet Beratung in Gartenfragen, gesellige Veranstaltungen wie Bastelkurse für Erwachsene und Kinder, Kaffeekränzchen, Radltouren, Waldwanderungen und diverse Besichtigungen an. Bei diesen Veranstaltungen findet stets reger Gedankenaustausch statt. Maria Heiligensetzer liegt viel am Zusammenhalt im Vorstand, im Verein und in der Gemeinde.Der Schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege hat für besondere Verdienste die Auszeichnung desgeschaffen. Diesen hatte Hans Joas als Kreis- und stellvertretender Bezirksvorsitzender beim jüngsten Führungkräftetreffen auch fürdabei. Schalk leitet seit 30 Jahren die Geschicke des rund 380 Mitglieder zählenden und seit 120 Jahren bestehenden Vereins für Gartenbau und Landespflege Ziemetshausen. Schalk zählt als weiterer Stellvertreter auch zu den tragenden Säulen im Günzburger Kreisverband für Gartenbau und Landespflege. In der langen Geschichte des Vereins hat Josef Schalk die Amtszeit eines Karl Fischer, des Gründungsvorsitzender der Ziemetshauser Gartler schon lange übertroffen. Umfangreich ist auch das Pensum das er mit seinem Team vor Ort leistet. Sei es die Pflege der öffentlichen Anlagen oder wenn der Chef selbst zur Schere oder Säge greift, Schnittkurse hält, Sensen dengelt oder zur Teilnahme an Wettbewerben aufruft. Auf dem Bild von links nach rechts Kreisvorsitzender Hans Joas, Ursula Schmidt, Maria Heiligensetzer und Josef Schalk.