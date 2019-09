Zwei Sechser im Lotto für das Parktheater im Kurhaus in Göggingen-Weltstar Tanita Tikaram begeistert im Parktheater im Kurhaus

Tanita auf ihre zwei Hits " Twist in my Sobriety" und "Good Tradition" zu reduzieren, daß wäre zu einfach. Die Frau kommt auf die Bühne, singt die ersten Töne und erzeugt beim Auditorium eine Gänsehaustimmung. Viele ihrer Songs laufen ( zu Unrecht) nicht im Radio. Aber wer Tanita Live erlebt, erlebt ein eineinhalbstündiges Konzert einer Frau, die mehr drauf hat, als nur Gitarre spielen. Mit ihrer fünfköpfigen Band zusammen, machte sie aus jedem ihrer Songs ein Musikalisches Meister- und Hörwerk.Tanita Tikaram, die schon mit Jennifer Warnes zwei Songs aufgenommen hat, bot dem Auditorium einen Musikalischen Querschnitt aus 3 Jahrzenten, und Ihren 9 Alben. Ihre Musik hat alle möglichen Instrumente, Saxophon ebenso wie Geige, natürlich Schlagzeug, Ziehamonika. Tanita selbst sitzt noch am Klavier. Bei Ihr hat man den Eindruck, sie spielt nicht nur Ihre Songs, nein sie Zelebriert sie, und das spürt das Auditorium. Zu zwei Zugaben ließ sich die Künstlerin hinreißen, und siehe da, da sang sie auf einmal mit dem Auditorium auf Deutsch Marlene Dietrichs Klassiker" Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt." Tosender Applaus und Standing Ovations waren da nur Selbstverständlich und zu Recht. Viele nutzten die Chance noch und ließen sich nach dem Auftritt eine CD oder die Eintrittskarte ( die jeden Cent wert war) zu signieren.Tanita Tikaram ist noch bis zum 13. Oktober auf Bundesweiter Tournee.Wirklich ein Traumkonzert. Glückwunsch der Künstlerin und dem Veranstalter