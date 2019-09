Zwei musikalische Schwergewichte gehen gemeinsam auf Deutschland- Tournee: Das Herbert Pixner Projekt meets Berliner Symphoniker-Live u.a. in ULM

LIVE WIRD DIESES EINMALIGE PROJEKT AM10. NOVEMBER UM ULMER CCU ZU ERLEBEN SEIN. DER GESAMTE TOURPLAN IST AM SCHLUSS DES BERICHTS ZU SEHEN. TICKETS GIBT ES FÜR ALLE KONZERTE INCL. ULM HIER



TOURDATEN 2019

Das Herbert Pixner Projekt wurde 2005 von dem in Meran geborenen Herbert Pixner gegründet und erobert seither die durchaus nicht kleinen Konzertsäle. Wie beschreibt man einen Abend mit dem Quartett? Ganz einfach: es ist ein Konzertabend der einfach nur glücklich und Spaß macht! Die Musik ist eine einzigartige Kombination aus neuer Volksmusik, Weltmusik, Jazz, Blues, Tango und Rockelementen. Herbert Pixner nimmt sein Publikum von Stück zu Stück mit auf eine ganz besondere musikalische Reise. Für seine Alben wurde Pixner fünf Mal mit einem „Gold Award“ ausgezeichnet und 2016 sahen 100.000 Besucher seine Konzerte, 1.200 Konzerte waren bisher ausverkauft! Nun werden die songs des Herbert Pixner Projekts erstmalig symphonisch arrangiert und von den Berliner Symphonikern begleitet. Die Berliner Symphoniker gehören zu den renommiertesten deutschen Orchestern, dass mit seinem Chefdirigenten Lior Shambadal in das sechste Jahrzehnt seines musikalischen Schaffens geht. Dieser Abend verspricht zu Recht ein Klangspektakel sondergleichen! Die Presse schreibt über das Herbert Pixner Projekt: „Herbert Pixner lässt seine Zuhörer beinahe atemlos zurück“ (Süddeutsche Zeitung) „Zuhörer genießen, saugen die Leichtigkeit und die Spontanität der Musiker auf und feiern mit standing ovations vom Anfang bis zum Ende des zweistündigen Konzertes“ ( Frankfurter Allgemeine Zeitung)25.10.2019 Stuttgart Liederhalle (Beet.-Saal.)27.10.2019 Linz Brucknerhaus29.10.2019 Rosenheim Kultur- und Kongresszentrum30.10.2019 Wien Konzerthaus31.10.2019 Passau Dreiländerhalle02.11.2019 München Philharmonie03.11.2019 Innsbruck Congress06.11.2019 Leipzig Gewandhaus07.11.2019 Nürnberg Meistersingerhalle08.11.2019 Salzburg Großes Festspielhaus09.11.2019 Bregenz Kongresshaus10.11.2019 Ulm Congress Centrum12.11.2019 Füssen Festspielhaus13.11.2019 Baden-Baden Festspielhaus14.11.2019 Mannheim Rosengarten15.11.2019 Frankfurt Jahrhunderthall16.11.2019 Zürich Tonhalle Maag18.11.2019 Hamburg Laeiszhalle19.11.2019 Bremen Glocke20.11.2019 Hannover Theater am Aegi21.11.2019 Dortmund Konzerthaus