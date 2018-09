Xavier Darcy präsentiert das Video zu seiner neuen Single "My Civil War"

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Alles begann 2015, als er sein eigenes Label, Darcy Records, gründete. Er schafft es mit seiner ersten EP “Extended Play” direkt aus dem Proberaum auf die deutschen Fernseh- und Festivalbühnen. Zwei Jahre später kommt der Wechsel zum Major. Sein jüngster Erfolg - “Jonah” - landete auf Platz 13 der Deutschen Download Charts.Aber wer Xavier Darcy wirklich verstehen will, sollte sich seine neue Single “My Civil War” anhören. Eine melancholisch-tanzbare Indiepop Hymne, bei der Xavier nicht zurückhält. Von schrammeligen Indie-Gitarren zu intimen Fingerpickings, von großen Mädchenchören bis hin zu zerbrechlichen, persönlichen Lyrics.“My Civil War” zeigt fast alles was Xavier Darcy anzubieten hat.Eine Geschichte von innerer Zerrissenheit und Streit. Xavier liebt und hasst seinen “Civil War” zugleich. Es zeigt und zeugt von sehr viel Mut, im Jahr 2018 so einen großen, epischen und schnellen Popsong zu veröffentlichen - gegen den Strom der minimalistischen Downtempo Mainstream Hits.Doch Darcy ist das alles egal, denn er macht einfach was er will.: 05.10. Ansbach - Kammerspiele / 06.10. Passau - Zeughaus / 19.10. Würzburg - Cairo / 20.10. Ingolstadt - Kap 94 / 11.12. Köln – Tsunami Club / 12.12. Hamburg – Nochtwache / 13.12. Berlin – Maze / 14.12. Leipzig – Naumanns / 15.12. München – Ampere