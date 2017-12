World Club Cruise kündigt weiteres Line-Up an: Robin Schulz wieder im Boot Jetzt Sonne und Party buchen: World Club Cruise 2 im April 2018 im Mittelmeer

2017 war Premiere für die neue Ära von Club-Events: der BigCityBeats WORLD CLUB DOME eroberte auf einem Kreuzfahrtschiff der TUI Cruises Flotte das Mittelmeer. 2.000 Club-Music begeisterte Gäste buchten sich zur ersten und gleich ausverkauften World Club Cruise ein und feierten mit internationalen TOP DJs auf 7 Floors. Während BigCityBeats in gewohnter Weise für die spektakulären Bühnenshows an Bord sorgte, bot das TUI Cruises Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 2 die Annehmlichkeiten eines Premium-Liners. Die fünftägige Reise kostet inklusive aller Partys an Bord in einer Innenkabine ab 899 Euro pro Person, einschließlich An- und Abreisepaket ab 1.249 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind die Speisen in fast allen Restaurants. Darüber hinaus sind Getränke auch außerhalb der Essenszeiten und in nahezu allen Bars und Lounges inklusive. Diese beinhalten Softdrinks, Kaffee, Tee und alkoholfreie Cocktails. Alkoholische Getränke wie Bier und Wein erhalten die Gäste schon ab 13 Uhr an Bord, ab 19 Uhr sind eine große Auswahl an Spirituosen, Cocktails und Longdrinks inklusive.Die Reise ist im Reisebüro, unter www.tuicruises.com oder telefonisch unter +49 40 60001-5111 buchbar.