„Winterträume“ -Weltstar Paul Potts kommt nach Neu- Ulm- Tickets im Vorverkauf

WINTERTRÄUME GIBT ES LIVE ZU ERLEBEN AM So, 19.11.2017 18:00 Uhr

Edwin-Scharff-Haus Silcherstraße 40, 89231 Neu-Ulm

Einlass 17:30 Uhr TICKETS GIBT ES HIER







Am Konzept wird nichts geändert, nur dass es dieses Mal vier Künstler sind die das Publikum mit „musikalischen Leckerbissen“ aus den Genres „Leichte Musik“ bis hin zur „gehobenen Unterhaltung“ und dem Bereich Klassik verwöhnen. Alle Melodien die von der bezaubernden Ella Endlich, dem britischen Star-Tenor Paul Potts, dem erfolgreichen deutschen Tenor und Mitglied der „Jungen Tenöre“ Ilja Martin sowie dem TrompetenVirtuosen Kevin Pabst dargeboten werden berühren die Herzen der Zuschauer und „streicheln deren Seelen“.Der Werdegang von Paul Potts erinnert an ein Märchen. Der in „Fishponds“, einem Vorort von „Bristol“ als Sohn eines Busfahrers und einer Kassiererin wuchs mit zwei Brüdern und einer Schwester auf. Er entdeckte während seiner Schulzeit sein Interesse am Gesang. Der ehemalige Handyverkäufer wurde im Jahre 1999 bei der britischen Talentshow „My Kind Of Music“ entdeckt. Der endgültige Durchbruch gelang ihm am 9. Juni 2007 in der Castingshow „Britain’s Got Talent“. Im gleichen Jahr durfte er in der „Royal Variety Performance“ vor der „britischen Königin“Elisabeth II“ auftreten und erhielt einen hochdotierten Plattenvertrag. Im Jahre 2009 erhielt er in Deutschland aufgrund seiner gigantischen Plattenverläufe die höchste musikalische Auszeichnung die es hierzulande gibt, den heißbegehrten „Echo“. In der Zwischenzeit ist Paul Pots eine Musiklegende und auf der ganzen Welt ein Superstar. Mehr als 3,5 Millionen verkaufte Tonträger allein in Deutschland sind der beste Beweis für diesen Erfolg.Die gebürtige Weimarerin Ella Endlich ist die Tochter von Norbert Endlich, dem langjährigen Lebensgefährten von Carmen Nebel, der als Mitglied der Gruppe „H&N“ nicht nur in den neuen deutschen Bundesländern einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Die musikalische Begabung wurde der beliebten Sängerin praktisch in die Wiege gelegt. In den Jahren von 2005 bis 2009 feierte sie unter anderem Erfolge in Musicals wie „Heidi“ als „Tinette“, in „Sweet Charity“ als Betsy“ und in „Grease“ als „Sandy“. Ihren endgültigen Durchbruch hatte die gutaussehende vielseitige Sängerin im Jahre 2009 mit dem Super-Hit „Küss mich, halt mich, lieb mich“ aus dem Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Seitdem gehört Ella Endlich zur Elite der deutschen Sängerinnen und ist regelmäßig auf vorderen Plätzen der Hitparaden vertreten.Der gebürtige Berliner Opernsänger „Ilja Martin“ wuchs zusammen mit vier älteren Brüdern in einem musikalischen Elternhaus auf, denn der Vater war Orchestermusiker an der Staatsoper Berlin. Ab seinem fünften Lebensjahr spielte er Geige und mit zehn Jahren Trompete. Singen tut der Ilja seitdem er reden kann und nach dem Stimmbruch ließ er seine Stimme ausbilden. Er absolvierte ein Gesangsstudium an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ in Berlin. Gleichzeitig sammelte er erste Bühnenerfahrungen im Chor der „Deutschen Oper“ in Berlin, der „Komischen Oper“ Berlin und beim Festspielchor der „Bayreuther Festspiele“. st seit Jahren ein festes Mitglied des erfolgreichen Trios „Junge Tenöre“. 2007 wurde er Mitglied bei den „Jungen Tenören“ und nun ist er noch zusätzlich mit dem „Crossover-Projekt“ – „Tenor & Trompete“ mit wachsendem Erfolg unterwegs.Der zweite im Bunde bei „Tenor & Trompete“ ist kein geringerer als der Shootingstar unter den deutschen Trompetern Kevin Pabst. Der aus Lörrach in Baden-Württemberg stammende Trompeter belegte 2003 in seiner Region den 1. Platz für Trompete und Flügelhorn beim Wettbewerb „Jungend musiziert“. Es folgten die ersten Plattenaufnahmen und Fernseh-Auftritte. 2012 kam es zu den ersten gemeinsamen Auftritten mit den „Jungen Tenören“. Seitdem entwickelt sich die damals geborene Idee „Tenor & Trompete“ zu einem musikalischen Selbstläufer.Alle Mitwirkenden Künstler werden vom Pianisten Florian Schäfer exzellent begleitet, der sich auch als Arrangeur und Produzent der „Jungen Tenöre“ einen guten Namen gemacht hat.Gönnen Sie sich mit diesen vier vielseitigen Stars einige Stunden der Entspannung, um das „Alltagsgrau“ etwas zu vergessen. Sie werden sich bestimmt gut unterhalten mit „Melodien die von Herzen kommen und zu Herzen gehen“. Die „Winterträume“ mit Paul Potts, Ella Endlich, Ilja Martin und Kevin Pabst entführen Sie in ein wunderschönes Land, ins „Land der Träume“. Diese musikalische Reise wird ihnen sehr lange in bester Erinnerung bleiben.