Willy Astor „Jäger des verlorenen Satzes“-Neue CD ab 25.Januar im Handel- Im März Live im Günzburger Forum am Hofgarten

Seit Dekaden gehört Willy Astor, dessen Werk stets vom Spiel mit der Sprache bestimmt ist, zur Speerspitze der deutschen Musik-Kabarett-Szene. Für ihn ist humorvoller Anspruch Programm. Nun gibt es also wieder Neues vom „Marquis de Sprach“ (Süddeutsche Zeitung), wie immer mit dem sich selbst gestellten Auftrag, die Leute zum Extrem-Schmunzeln zu bringen – und das seit über 30 Jahren. Die Zutaten für diesen Erfolgs-Cocktail sind schnell ausgemacht: Mit seinem bodenständigen Charme bewegt sich Astor als Meister des Doppelsinns zwischen Kalauer und virtuoser Wort-Akrobatik.Beste Beispiele seiner hintersinnigen Wortverdrehungen sind neben dem von LaBrassBanda musikalisch unterstützten „Kräuterlied“, satirische Beiträge wie „Frag doch mal den Ole“ oder die Vornamengeschichte „Nimm den Dietrich für die Tür“. Wortkunst, die Willy Astor in die Nähe berühmter Kollegen wie Heinz Erhardt, Christian Morgenstern oder Joachim Ringelnatz rückt. Für das perfekte Lachmuskeltraining seines Publikums braucht Astor keine HiTech-Ausstattung. Unterstützt nur von seiner Gitarre macht der auch als Komponist und Musiker erfolgreiche Künstler noch Kabarett der „alten Schule“ – und das ist heute eines der schönsten Komplimente. Seine Kombination von Komödiantenkunst und Gitarrenvirtuosität sucht im deutschsprachigen Raum seines Gleichen. Und so kann man Willy Astor ohne Umschweife als einen der letzten echten Entertainer unserer Zeit bezeichnen.Volle Häuser quer durch die Republik und lachende Gesichter sind die Wegbegleiter seines Erfolgs. Ungehemmter Spaß als Lachtherapie, denn Lachen ist die beste Medizin!Willy Astor LIVEMit seiner Vielseitigkeit wird Willy Astor bis weit hinein in 2019 gleich mit vier Bühnenprogrammen auf Tour sein: mit „Jäger des verlorenen Satzes“, das neue Programm für Wortgeschrittene; mit \"Kindischer Ozean\" für junge und junggebliebene Fans; mit \"Chance Songs\", seinem Ausflug in die Welt der Liedermacherei und, zu guter Letzt, mit der konzertanten Entdeckungsreise \"The Sound of Islands\".