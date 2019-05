Wie klingt ein Haus voller Musik? Tag der offenen Tür der Städtischen Musikschule lädt zum Entdecken ein

„Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben an diesem Tag die Gelegenheit, Instrumente auszuprobieren und unser Unterrichtsangebot kennenzulernen“, beschreibt Jürgen Gleixner, Leiter der städtischen Musikschule, den Tag der offenen Tür. Dafür stehen erfahrene Musikpädagogen bereit. Nach eineinhalb Jahren Renovierungsarbeiten erstrahlt das Haus auch von außen wieder in neuem Glanz.Eine Reihe von Instrumental-und Vokalkonzerten füllen das Haus an der Krankenhausstraße 40 bis zum Dach mit Musik. Der Chor „Guntia Vox“, das Gitarren- sowie das Streichensemble, die Big Band, die Junior-Rockband und das Frühlingskonzert der Musikschule mit talentierten jungen Schülern stehen für die Besucher auf der Bühne.Kaffee und Kuchen runden den Nachmittag ab.