“Wer Dick, Fett& Häßlich ist, darf kein Fan sein“ Schlechte Erfahrungen mit Fans- Drei Tatsachenberichte von Fans

Das man nicht überall gut miteinander umgeht, ist kein Geheimnis, aber es gibt auch unter Fangruppen immer wieder einen Umgang der zu wünschen übrig lässt. Das geht vom Verbieten von Kontakten bis hin zum Beleidigungen, die es in sich haben.



Drei Personen haben sich geöffnet und uns ihre Geschichte erzählt.



Nennen wir sie einmal N. N.erzählt:Ich hatte nie viel mit dem Mitgliedschaft in Fanclubs, oder weiteren Aktionsgruppen zu tun. Sie waren mir alle vollkommen egal. Natürlich habe ich von anderen die Geschichten gehört und wollte deshalb auch nichts mit ihnen zu tun haben. Doch an einem Abend kam uns zu Ohren, dass für eine Aktion Geschichten aus dem Internet kopiert und ausgedruckt wurden. Auf einem der Fotos, die von einem der Teilnehmer mit den Worten 'die geklauten Geschichten' geschickt wurden, erkannte ich eine meiner Geschichten wieder. Ich war geschockt und wütend. Ich hatte niemals zugestimmt meine Geschichte zu benutzen. Wir machten auch eine andere Autorin aus, die nicht gewusst hatte, dass ihre Geschichte für diese Aktion verwendet wird. Als ich dies öffentlich machte ,hieß es im Nachhinein es wäre alles gelogen und die Leute von der Aktion hätten von jedem Autor das schriftliche Einverständnis. Diese habe ich nie gegeben!Eine Zeugin, die bei dieser Aktion beteiligt gewesen war. bestätigte uns auch, dass die Geschichten ohne das Wissen der Autoren kopiert wurde,das ist Diebstahl und Betrug, doch das scheint die Betreiber nicht zu interessieren. Das die Rechte den Autoren vorbehalten sind ,steht auch auf der Seite, auf der die Geschichten veröffentlicht wurden ,dabei.



Eine weitere die sich uns gegenüber geöffnet hat ist S.Alles fing letztes Jahr im Dezember an als die Künstler ein kurzes Video über eine Zeitung des Fanclubs bei Facebook gepostet haben. Ich habe es kommentiert ,weil ich nicht nachvollziehen kann das die besagte Fangruppierung so geheipt wird. Danach habe ich viele böse und verachtende Nachrichten von Mitgliedern bekommen. Mache haben mich nur beleidigt andere haben mir gedroht.

Ich habe nicht drauf reagiert und lange danach nichts mehr auf der Seite gepostet.

Ich war dann bei einer Fernsehaufzeichnung. Habe dann auf der Facebookseite einen Kommentar geschrieben ,das mir die Show nicht so gut gefallen hat. Wurde auch recht schnell von der Seite genommen obwohl ich es begründet habe. Ein paar Tage später habe ich über Instagram eine ganz böse Nachricht bekommen.



Pass auf was du schreibst. Ich weiß wo du wohnst. Du hast nicht das recht dich kritisch zu äußern. Wer dick, fett und hässlich ist darf kein Fan sein." Inzwischen hat sie sogar eine Morddrohung gegen Ihren 8 jährigen Sohn bekommen, und diese auch angezeigt



Schließlich erzählt M noch ihre Geschichte.

Es passierte bei einem Gastspiel.Wir kamen gut gelaunt an ,weil wir uns alle auf die Show freuten. Alles war schön und super wir haben ein paar aus der Gruppe getroffen des hob die Laune noch mehr an. Es wurde gequatscht, Blödsinn gemacht und zusammen gefreut. Dann ging es los die Show war super. Spät abends als die Show zu Ende war haben wir ein paar Fans von einer Fangruppierung, getroffen mit denen wir ins Gespräch kamen auch zwecks Geschenke ,die wir dabei hatten. Sie sagten uns wo sie seien und die Künstler ihr Hotel hätten da könne man es abgeben. Gut wir gingen an diesen Ort .Natürlich waren die Leute schon da gestanden da fühlte ich mich schon total miserabel. Sie meinten urplötzlich sie nehmen das Geschenk, an da da keiner reinkommt. Wir wurden von oben herab total gemustert alle haben uns links liegen lassen außer der Kopf, der hat gezwungener maßen mit uns geredet ,und da hatte ich schon des Gefühl das sie alle falsch sind. Es wurde dadurch bestätigt ,als ich ging und einige das lästern anfingen . Grund : Ich bin klein und eben mal nicht 90-60-90 . Bin klein, mollig. Ich hörte nur wie es hieß ,wie kann man so aussehen und dann ein Fan sein? Das passt nicht ins Bild. Keiner wusste davon weil ich nie mit jemandem sprach. Und bei Gruppenbildern hat man erst den Termin ausgemacht und dann urplötzlich abgesagt. Der Witz dabei es wurden welche gemacht nur mit denen die man dabei haben wollte und die anderen wurden ausgegrenzt. Und dann gingen die ganzen Lügen los.



Da ich dann erfahren hab ,das es einigen so geht und es von den ein und den selben ausgeht wollte ich einfach meine Geschichte erzählen da ich gemerkt hab ich bin nicht allein.

„Noch schlimmer fand ich als, ich einen Post zum Thema Mobbing gemacht habe,erzählt M weiter. wurde er wie auch ein weiterer Beitrag von einer anderen Person auf der Fanseite gelöscht. Und dann wurde es abgestritten.

