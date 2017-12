Weltstar Paul Carrack kommt mit der SWR Big Band nach Ulm- Tickets im Vorverkauf

Am kommenden Sonntag gibt es für Freunde gepflegter guter Musik ein Highlight im Ulmer CCU. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Am 17.12 kommt um 19 Uhr Paul Carrack mit der SWR Big Band sowie der Band Strings ins Ulmer CCU. Der Vorverkauf hat soeben begonnen.Die Konzerte von Paul Carrack & der SWR Big Band genießen seit Jahren Kultstatus. Zwei sehr stimmungsvolle Weihnachts-CDs sind aus der kreativen Zusammenarbeit entstanden. Wenn dann Weihnachtsklassiker wie "White Christmas" oder "Winter Wonderland" zusätzlich von den hervorragenden Big Band Strings veredelt werden, spätestens dann "schneit" es im Ulmer Congress Cengtrum.Ergänzt wird dieser winterliche Rahmen mit Instrumentalklassikern wie "Sleigh Ride" und natürlich den großen Carrack-Hits wie "The Living Years" oder "Over My Shoulder".Tickets gibt es im Vorverkauf