Wartungsarbeiten im Forum am Hofgarten Verwaltung am 30. und 31. Juli nicht erreichbar, Kartenverkauf geht in Sommerpause

Wegen Wartungsarbeiten bleibt die Verwaltung im Forum am Hofgarten am Montag, 30.7., und Dienstag, 31.7. 2018, geschlossen. Es wird darum gebeten, Anfragen per E-Mail (forum@guenzburg.de) zu senden. Diese werden ab Mittwoch, 1.8.2018, bearbeitet.



Der Kartenverkauf im Forum am Hofgarten geht vom 30.7. bis 26.8. 2018 in die Sommerpause. Karten für Veranstaltungen sind während dieser Zeit bei bekannten Verkaufsstellen und unter www.eventim.de erhältlich

