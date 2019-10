Vor der neuen Tournee der Ehrlich Brothers- Was Fans erwarten- Ein Interview

Thomas Rank:Die Ehrlich Brothers sind momentan noch in der Sommerpause. Vermisst du Sie?

Thomas Rank:Wie würde im Rückblick auf die vergangene Tour dein Resümee ausschauen?

Thomas Rank:Hast du die Abschlussshow in Düsseldorf erlebt und wie war sie?

Thomas Rank:Die kommende Show heißt Dream & Fly wie sind deine Erwartungen?

Thomas Rank:Was wünscht du dir für die kommende Show?:

Thomas Rank:Dream & Fly, Träume und Fliegen ist der Name der neuen Show. Was verbindest du mit Dream & Fly?:

Thomas Rank:Wie schauen deine Wünsche für die Show aus?



Thomas Rank:Was ist deine Meinung zu den Ticketpreisen?



Thomas Rank:Wenn du den Jungs etwas sagen könntest, was würdest du denen sagen?

Was sie erwarten, wie aus Ihrer Sicht das Resümee der vergangenen Show ausgefallen ist, darüber habe ich mit einigen Fans gesprochenJa irgendwie schon, den die Tourselfies sind immer ein Highlight, auch wenn man selbst nicht selbst bei einer Show ist.Im Moment habe ich durch meinen Job im Musicaltheater gar keine Zeit dazu, sie zu vermissen. ;-)Na klar vermisse ich die beiden. Aber ich denke, nach den ganzen Shows die die Jungs gemacht haben, haben sie sich definitiv eine Pause verdient.Da ich die vergangene Tour sehr oft gesehen habe, werden mir bestimmt einige Illusionen fehlen, die bei der neuen nicht mehr dabei sind. Die vergangene Tour war einfach der Hammer:Bis jetzt haben sie sich gut geschlagen, bin begeistert.Das was die Ehrlich Brothers leisten und geleistet haben, kann man gar nicht in paar Worte fassen. Einfach nur der Hammer.Ja ich habe die große Stadionshow in Düsseldorf live miterlebt und ich fand sie echt fenomenal und richtig großartig. Freue mich auf die Ausstrahlung im TV und auf die DVD.Ja, und sie war "HAMMER"Die Abschluss Show in Düsseldorf habe ich leider nicht gesehen. Ich wäre aber sehr gerne dabeigewesen.Meine Erwartungen sind nicht so groß, den ich möchte nicht zu viel Erwarten, sonst könnte es sein das man enttäuscht wird. Ich lass alles erst mal auf mich zu kommen.Ich lasse mich in Hannover bei den Vorpremieren überraschen.Erwartungen habe ich eigentlich keine. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das es wieder eine super tolle Show wird.Das sie genauso großartig ist wie die alte, das 1 oder 2 alte Illusionen noch dabei sind und das auch wieder Leute aus dem Publikum auf der Bühne mitwirken dürfen.:Viele neue Illusionen!Für die kommende Show wünsche ich mir, das den beiden alles gelingt.Das man sich da fallen lassen kann um mal wieder zu träumen und sich wieder verzaubern lassen kann. Einfach sich wieder faszinieren lassenDas ich bei der Show träumen kann und den Alltag vergessen kann..Wie der Name der Show schon sagt;" Träume und Fliege",man kann einfach mal den Alltag vergessen und sich verzaubern lassen.Ich würde gerne mal mit den beiden eine Illusion machen. Und das sie einige alte Illusionen mit dabei haben.Im Moment habe ich keineWie ich in Frage 6 schon erwähnt habe, ich möchte den Alltag einfach mal vergessen und die Show genießen. mich von den Illusionen einfach verzaubern lassen.Ich finde die Preise schon sehr teuer, deshalb werde ich nicht mehr so oft hingehen können. Finde es schade sie so hoch gegangen sind. Familien haben da nicht mehr so die Möglichkeit hin zu gehen.Ziemlich heftig und teuer. Deswegen kann ich mir nur im Moment Hannover leisten und danach ist erstmal Urlaubssperre bis März angesetzt. :-(Wenn man einen tollen Sitzplatz haben möchte, wo man nahe der Bühne sitzt und die beste Sicht hat, finde ich das Preisleistungsverhältnis in Ordnung.ch finde es schade das sie keine Autogramme mehr geben nach den Shows und oder ein Foto. Sie könnten viel öfters ein Gewinnspiel mit Meet and Greet machen. Und das sie immer noch sehr mega Hammer sind und ich hoffe das sie die Shows noch lange machen.Und sie sollen immer so bleiben wie sie sind und sich nicht verbiegen lassen und auf sich aufpassen sollen. Gesundheit geht vor.Macht einfach weiter so und bleibt so, wie ihr seid. Bei der nächsten Stadionshow bin ich wieder dabei. :-)Tja, wenn ich Chris und Andreas etwas sagen könnte, dann würde ich ihnen sagen, dass sie so weiter machen sollen wie bisher und ich mich noch auf ganz viele tolle Shows mit den beiden freue.