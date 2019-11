VOICE 4 U im Alten Theater Ulm

Am Sonntag, 22. Dezember, heißt es wieder „Seele baumeln lassen“, um ein Konzert-Highlight im Alten Theater in Ulm zu genießen. Die sechs Ausnahmemusiker von VOICE 4 YOU kommen mit neuen Songs und einer neuen CD und bringen eine große Bandbreite ihrer einzigartigen Interpretationen großer Lovesongs mit.Als sich die beiden Stimmen von VOICE 4 YOU das erste Mal begegnet sind, hat es sofort gefunkt. Wenn sich die kraftvolle und mitreißende Stimme von Rico Klemm mit den besonders feinen und gefühlvoll gesungenen Tönen von Cordula Wegerer auf der Bühne vereinen, dann ist das einfach ein perfektes Zusammenspiel, das für jede Menge intensiver Momente und Gänsehaut-Pur-Feeling sorgt. Es geht neben dem Spaß an der gemeinsamen Musik – der bei VOICE 4 YOU absolut im Vordergrund steht – auch darum, in jedem Konzertbesucher neue Energie zu wecken, um für einen Abend lang den Alltag hinter sich zu lassen und nur im Hier und Jetzt zu sein.Wie die Pfingstrose, die aus mehreren Blütenblättern besteht, gehören zu VOICE 4 YOU neben den beidenSolostimmen noch eine vierköpfige Band. Zwei der Band-Mitglieder haben mit einem Rockmusik Nr. 1 Album in Japan und einer Tour mit einem Symphonie-Orchester quer durch die USA bereits Geschichte geschrieben. Was alle gemeinsam verbindet ist echtes Talent, Leidenschaft, Authentizität und die Lust daran, jedes Konzert zu etwas einzigartigem zu machen. Dabei gelingt es den Musikern nahezu spielerisch von kraftvollen, energiegeladenen Songs zu den ganz leisen Tönen zu wechseln.Das große Repertoire von VOICE 4 YOU beinhaltet neben Liedern und Duetten aus bewegenden Filmen wie„Dirty Dancing“, weltbekannten Musicals wie „Tanz der Vampire“ und „Elisabeth“ auch ganz große Welthitswie „You raise me up“ und „We´ve got tonight“. Das Geheimnis des einzigartigen Erfolgs der Band ist dieperfekte Verbindung von traumhafter Musik, verknüpft mit bewegendem Gesang und ganz viel Seele. Mit ihren ganz eigenen Interpretationen bekannter Lovesongs begeistern sie seit Langem eine stetig wachsendeFangemeinde.