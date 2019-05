Mehr als 25 Millionen Stream- und Videoaufrufe, sowie eine Top 50 Platzierung in den Deutschen Airplay Charts sprechen eine eindeutige Sprache: VIZE avancierte binnen kürzester Zeit zu dem Shooting-Star unter den deutschen DJs.Dabei hatte Mario, der sich hinter VIZE verbirgt, anfangs nicht damit geliebäugelt, dass „Glad You Came“ so hohe Wellen schlagen könnte. „Wir hatten mit dem Erfolg gar nicht gerechnet, deshalb ist es umso schöner, dass die Single so gut funktioniert. Ich bin jetzt jedes Wochenende unterwegs und habe als Tour-DJ ein aufregendes Leben. Man muss einfach immer nur dankbar darüber sein, das mal erleben zu dürfen“.Auf dem Erfolg ruht sich VIZE allerdings nicht aus, sondern schickt mit „Stars (feat. Laniia)“ die ultimative Sommerhymne 2019 ins Rennen.Neben zahlreichen bestätigen Gigs ist er in diesem Jahr u.a. auf dem Airbeat One, dem Sonne Mond Sterne Festival und dem Sputnik Springbreak live zu sehen.VIZE „Stars (feat. Laniia)“ gibt es ab dem 03. Mai überall als Stream und Download!Kaufseite „Stars": https://ktr.lnk.to/VIZEfeatLaniia-Stars Livetermine:04.05. Mai- und Hafenfest, Neuruppin25.05. JUMP Sommerarena, Schmalkalden07.06. Stadtfest, Leipzig08.06. Sputnik Springbreak, Pouch09.06. JUMP Sommerarena, Plauen28.06. Butterfly Effect, Bad Lausick06.07. Sunbeats Open Air, Barby13.07. Airbeat One, Neustadt Glewe13.07. Sommer am See, Schneeberg03.08. Sundance Open Air, Hohenwarsleben09.08. Sonne Mond Sterne Festival, Saalburg07.09. P18 Feier Rathaus, Dresden02.10. Disco, Neukalen